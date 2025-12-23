El primer colegio público de Primaria del barrio de Entrenúcleos estará listo a finales de 2027

El mayor desarrollo urbanístico de Andalucía de los últimos años, el de Entrenúcleos en Dos Hermanas, tenía varias cuentas pendientes fundamentales para dar servicio a sus habitantes. Una de ellas era la construcción de un centro público de Primaria que diera cobertura a las familias que viven en el nuevo barrio, un asunto que se ha desbloqueado con la licitación de este proyecto por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía.

Se trata de un equipamiento que ha sido reclamado de manera reiterada por el Ayuntamiento de Dos Hermanas tras acumular años de retraso. No en vano, hay que recordar que ambas administraciones -la nazarena y la andaluza- firmaron un convenio para levantar el centro de Infantil y Primaria en 2021 para dar servicio a una zona residencial que cuenta ya con más de 10.000 habitantes y que, cuando acabe de construirse, contará con más de 60.000 personas en 20.000 viviendas.

Acuerdo desde 2021

Este acuerdo incluía que el Ayuntamiento hacía el proyecto de una primera fase del Centro de Infantil de segundo ciclo y la ejecución del mismo. La culminación del proyecto tuvo lugar el junio del pasado año y ya está operativo.

Por otro lado, el convenio recogía la construcción, en la parcela anexa a donde se sitúa el Centro de Infantil, del CEIP, del que el Ayuntamiento debía realizar el proyecto y la construcción correspondía a la Junta de Andalucía. Estas obras completarán el centro hasta alcanzar un total de 675 plazas de Infantil y Primaria, dando respuesta a la demanda de escolarización de esta zona residencial, ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Planificación de las obras

La duración del contrato para la ejecución de las obras, que asciende a más de 7,5 millones de euros, es de 18 meses que, sumados al tiempo que tarde en adjudicarse y formalizarse, podría alargarse, si no hubiese ningún problema en el camino, a finales de 2027.

Se construirá un edificio principal, destinado a la zona docente de Primaria y al área administrativa, y un segundo edificio, conectado con la primera fase, que albergará la ampliación del comedor y el aula gimnasio, con acceso directo a las pistas deportivas. Ambos edificios estarán conectados por una galería exterior cubierta que comunicará la zona de infantil, las pistas deportivas y la zona de juegos de primaria.

El edificio principal contará con tres plantas sobre rasante (planta baja más dos), más una zona en planta -1, al nivel de las pistas deportivas, generada por el desnivel de la parcela. En las plantas primera y segunda se situarán un total de 18 aulas polivalentes (nueve en cada planta), tres aulas de apoyo y tres de desdoble, así como los aseos.

En la planta baja se ubicará la zona de administración, con los espacios de secretaría, conserjería y reprografía, despachos de secretario/a, dirección, jefatura de estudios, AMPAS y alumnado, aseos y sala de profesorado, además de la biblioteca, el aula de educación especial con el aseo especialmente adaptado y el taller de música.

En la planta -1 se ubicarán los aseos y vestuarios, despacho y aseo del monitor de gimnasia, cuartos de instalaciones, almacenes y recursos. En el exterior habrá un porche cubierto, zona de juegos, dos pistas polideportivas (una de ellas cubierta), zona ajardinada, huerto y aparcamiento para 18 plazas. Fuera de horario escolar se podrá acceder directamente a la biblioteca y también a las pistas deportivas y al gimnasio, ubicado en una edificación unida con el edificio principal mediante un porche.

Sin centro de salud

Sin embargo, el presupuesto de la Junta de Andalucía no aborda otra de las demandas del Ayuntamiento de Dos Hermanas para el nuevo barrio de Entrenúcleos: la construcción de un nuevo centro de salud.

Los presupuestos de la Junta para 2026 recogen el nuevo Centro de Salud de El Cuervo, la ampliación del Centro de Salud de Tomares, 257.802 euros. A la reforma del Centro de Salud de El Saucejo y el nuevo Centro de Salud Nuestra Señora de Los Dolores del Cerro de Sevilla. Sin embargo, no se prevé avance alguno en un nuevo equipamiento sanitario para Dos Hermanas.