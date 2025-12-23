Nuevo impulso al hotel de cuatro estrellas en el antiguo cine Florida: Urbanismo da luz verde a las obras

Un nuevo hotel verá la luz en Sevilla y tiene ya horizonte para abrir sus puertas. Se ubicará en los terrenos del antiguo cine Florida, que cerró sus puertas a mediados de la década de los noventa del pasado siglo. Concretamente, el establecimiento se situará entre los números 29 y 31 de la Avenida Menéndez Pelayo.

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo aprobará en su sesión de este martes conceder licencia de obras de reforma del proyecto con licencia concedida manteniendo el uso de hotel, según se refleja en el orden del día. Se trata de un solar que durante años ha estado pendiente de definirse y que ahora se transformará en un nuevo equipamiento destinado al turismo en la ciudad.

Subvención del Ministerio de Hacienda

Este proyecto ha ido dando pasos en los últimos meses. De hecho, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, concedió el pasado mes de enero 1,8 millones de euros a los impulsores de la construcción de este nuevo hotel. La concesión se realizó entonces a la empresa La Florida Hotel Grayma SLU. A cambio, contaba con la obligación de crear 33 nuevos puestos de trabajo.

La empresa, filial de Grayma Inversiones 5050, se ubica en Utrera y ya ha llevado a cabo otros desarrollos hoteleros en la ciudad de Sevilla. Entre ellos, el primer establecimiento de la cadena Ocean Drive (OD) Hotels en Andalucía, que se encuentra en funcionamiento desde la pasada primavera en las Setas de la Encarnación, en el edificio del que fuera antiguo Hotel Ducal.

En el caso del nuevo hotel de la Florida, que será de cuatro estrellas, según informaba entonces el Ministerio a El Correo de Andalucía, el operador aún se desconoce. Consultadas por este periódico, fuentes de OD Hoteles no confirmaron si estaban o no implicados en este nuevo proyecto de Grayma Inversiones 5050.

One Shot se desvinculó del proyecto

La Gerencia de Urbanismo ya concedió licencia de obras para llevar a cabo un establecimiento hotelero en 2019 y obtuvo un informe favorable por parte de la Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta.

Hoteles One Shot fue la primera compañía que se barajó para operar este nuevo hotel hace más de cinco años, si bien, se desvinculó del proyecto "hace años" y, actualmente, no cuenta con ningún proyecto nuevo en Sevilla. El hotel ubicado en el cine Florida "nunca llegó a desarrollarse por nuestra parte y es un proyecto del que estamos desvinculados hace años", abundaban fuentes de la cadena hotelera consultadas por este medio a principios de año.

En la actualidad, queda en pie la fachada del antiguo cine, ya que está protegida y por dentro se encuentra demolido. Se trata de un edificio racionalista que tiene dos partes, una delantera que da a la calle y otra trasera, con una bóveda de uralita. Las normas urbanísticas permiten mantener cuatro plantas y otra retranqueada, según publicaba ABC en el momento en el que se conoció la aprobación del proyecto por parte de la Gerencia de Urbanismo.