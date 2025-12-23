Esto es lo que opina Laura Gallego de Vicky Martín Berrocal: "Eres una gorda acomplejada"

"No hemos tenido una relación estrecha". Estas pueden ser las palabras más comedidas que Laura Gallego le ha dedicado a su excompañera en El show de Bertín, Vicky Martín Berrocal, en el podcast Silla de enea, en una charla con el periodista José Manuel Peña Peñita. La última folclórica, como ella misma se denomina, no tiene pelos en reconocer la falta de relación que tiene con la diseñadora y destacar, o ensalzar, los defectos que para la artista tiene la exmujer de Manuel Benítez el Cordobés.

Justo sobre la relación con el torero, también tiene su opinión: "Ha estado casada con él dos días y ahora lleva veintitantos años con Virginia y todavía le dicen que es el exmarido de la Vicky Martín Berrocal", critica la cantante, quien deja entrever que le desagrada ese afán de protagonismo que suele proyectar la diseñadora.

Según detalla, la empresaria está "hablando todo el tiempo del Cordobés", pese a que lleva décadas casado con Virginia Troconis. Al contrario que con la diseñadora, Laura Gallego asegura que tanto el Cordobés como su mujer le caen muy bien, "es muy educado y su mujer es un agapornis con él", bromea de forma cariñosa, asegurando que no se separan nunca. "Virginia es lista y está ahí todo el tiempo, igual que yo con el de Icónica, que no me separo ni con agua caliente", haciendo alusión a su propia relación con Javier Esteban.

Críticas a su físico

En un podcast donde la cantante se sincera y habla de temas tan sensibles como el consumo de drogas a su alrededor, la salud mental o un intento de violación cuando apenas era una adolescente, también tiene tiempo de despacharse a gusto, sin pelos en la lengua, sobre su relación con Vicky Martin Berrocal cuando ambas eran compañeras en el programa de Bertín Osborne.

"Nadie la echa de menos", asegura Gallego sobre la diseñadora, incidiendo en que las personas como ella "no me gustan". Según relata la cantante, Vicky Martín Berrocal no la miraba con buenos ojos por su físico o por su forma de vestir. "Yo no miro mal a una compañera porque lleve una ropa más buena que la que llevo yo", critica la folclórica, haciendo alusión directa a la diseñadora.

Se ve que cunado coincidieron, Gallego se sintió criticada y humillada por parte de su excompañera, especialmente por su físico, cosa que no entiende. "Yo he sido la más gorda, la más flaca, la más fea, la más guapa, he sido todo... Por lo tanto, el físico a mí no me importa", cosa que cree que la empresaria sí usó en su contra.

"No te puedes meter con mi hechura si tú eres una gorda, acomplejada", sentencia la folclórica, molesta por la actitud de aquel entonces con su compañera. Está claro que la cantante no le tiene un cariño especial a la diseñadora ni la recuerda con especial amor. ¿Qué va a pasar cuando vuelvan a coincidir? ¿Saltarán las chispas?