PP y Vox sellan su pacto en Sevilla con el rechazo de inmigrantes al padrón en el foco: "Este acuerdo no traspasa líneas rojas"

El alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, ha agradecido este martes a la formación de ultraderecha que "haya puesto por delante los intereses de la ciudad"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la portavoz del grupo Vox en Sevilla, Cristina Peláez, en la firma del pacto para los presupuestos 2026.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la portavoz del grupo Vox en Sevilla, Cristina Peláez, en la firma del pacto para los presupuestos 2026. / EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

El PP y Vox han hecho oficial este martes su pacto para los presupuestos 2026 en Sevilla. Después de las elecciones extremeñas, tal como pidió la formación de extrema derecha, y recogiendo en el acuerdo sus dos principales exigencias: fin a las multas de tráfico en La Cartuja y endurecer el acceso de inmigrantes en situación irregular al padrón municipal. Unas medidas que, según ha afirmado el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, "no traspasan ninguna línea roja".

"Quiero agradecerle a Vox y a su portavoz las facilidades en esta negociación y que hayan puesto por delante los intereses de Sevilla", ha señalado el propio Sanz en la rueda de prensa conjunta que han ofrecido en el Ayuntamiento. "Un acuerdo que como ya dije se centra en la gestión, se aleja de lo ideológico y se acerca a los problemas de los barrios. Solo de esta forma gana la ciudad y sus vecinos y vecinas", ha apuntado el edil popular.

"Hemos encontrado todo lo que nos une con confianza y diálogo. Sevilla y los sevillanos estamos de enhorabuena: tenemos un presupuesto en tiempo y forma", ha celebrado por su parte la portavoz local de Vox, Cristina Peláez. "Es especialmente satisfactorio ver cómo se aplican nuestras políticas en la acción de Gobierno", ha reconocido Peláez.

Los inmigrantes y el padrón municipal

"Hemos dado pequeño paso para impedir la inmigración ilegal en nuestra ciudad, que es un fenómeno creciente que preocupa a los sevillanos porque genera problemas de carácter social", ha destacado la portavoz de Vox. "Controlaremos el padrón para impedir la inscripción de inmigrantes ilegales, algo que nos perjudica a todos y beneficia solo a las mafias", ha subrayado la edil del partido de ultraderecha.

Por su parte, José Luis Sanz ha defendido que "lo que no se debe hacer es lo que hace el Gobierno nacional con la inmigración ilegal, mandando a estas personas a las diferentes capitales sin avisar". "Me gustaría que avisaran de cuántas personas vienen a Sevilla y que enviaran ayudas para que se pudiera mejorar la asistencia", ha apuntado el regidor hispalense.

Noticias relacionadas y más

El pacto entre PP y Vox recoge "la exigencia de acreditación de identidad en vigor para el registro en el padrón". Todo ello "mediante la elaboración de un protocolo reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes en un plazo máximo de 15 días". Al hilo de que este listado de población se rige por leyes estatales, el alcalde de Sevilla ha defendido que "este Gobierno municipal no va a incumplir ninguna normativa".

Incautadas casi 12 toneladas de aceitunas en el verdeo de la Sierra Sur

