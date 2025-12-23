El parque de Sevilla que pasó de ser estercolero al jardín botánico más importante de la ciudad

Uno de los jardines botánicos más importantes y destacados de Sevilla nació como un estercolero. Se trata del Parque José Celestino Mutis, un enclave natural repleto de vegetación localizado en la barriada de la Oliva, en el Distrito Sur de la capital.

Fue en 1997 cuando este parque, dedicado al prolífico científico y botánico gaditano que descubrió las facultades medicinales de la quina, se inauguró de forma oficial.

De estercolero al gran jardín botánico del Sur de Sevilla

Un acto que se celebró después de que, años atrás, las protestas vecinales hicieran que se buscara un nuevo uso a estos terrenos que se asentaba en parte del cauce del Tamarguillo y un estercolero. Finalmente, se consiguió que esta superficie se convirtiera en este parque.

Un entorno compuesto por 45.000 metros cuadrados de extensión que cuenta con una amplia variedad botánica con casi 150 especies diferentes, lo que lo convierte en uno de los conjuntos botánicos más completos de la ciudad.

Un diseño didáctico para aprender botánica

Este jardín organizado en una doble planta triangular con parterres abiertos, paseos y áreas enlosadas y con albero se creó con un marcado carácter didáctico. Así, nació con la finalidad de representar la flora de los ambientes tropicales, subtropicales, mediterráneo y continental.

Un aspecto que se puede encontrar en su propio diseño, en el que se encuentran áreas diferenciadas con cada uno de estos especímenes compuestos por todo tipo de plantas, muchas de ellas traídas a la ciudad, en su mayoría, con motivo de la Exposición Universal de 1992.

Parque José Celestino Mutis, uno de los jardines botánicos más espectaculares de Sevilla / Jardines sin frontera

Así, este parque se ha convertido en un conjunto temático en el que se pueden encontrar tanto especies exóticas como jaboneros de la China, tipuanas, cica asiática, oreja de león, yuca, lágrimas de amor o flor del paraíso; así como mediterráneos como encina, alcornoques o algarrobos.