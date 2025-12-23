El presidente de Atlantic Copper presenta una oferta por Pickman La Cartuja que gusta a su plantilla: "Cumple nuestros requisitos"

Los trabajadores de La Cartuja Pickman, en situación de ERTE por el concurso de acreedores que atraviesa la emblemática compañía sevillana, han visto la luz esta semana. Justo en la tarde noche del lunes, cuando concluía el periodo dado por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Sevilla para entregar ofertas por la empresa, han conocido la presentada por un un grupo industrial que satisface sus exigencias: mantener al mayor número de empleados posible, la actividad productiva en Sevilla y hacerse con las marcas comerciales de la entidad.

Se trata del presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, un reconocido industrial con larga trayectoria en una de las empresas motoras de la economía andaluza, que encabeza la propuesta del grupo chileno Lucksic.

"Nos han dado a conocer su proyecto y la verdad es que cumple con todos los requisitos que pedíamos", ha señalado José Hurtado, trabajador de La Cartuja y secretario de la federación de Industria de CCOO-A.

Además, ha señalado que esta propuesta es atractiva para la plantilla, ya que se le han dado a conocer todos los movimientos previstos a corto y medio plazo -incluido un posible cambio de fábrica- y que la oferta también ha sido presentada a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla.

No es la única oferta presentada. También puja por la emblemática enseña sevillana otra empresa del sector, Porvasal, aunque los trabajadores aún desconocen los términos de esta propuesta y han preferido no valorarla.

Expectación entre los trabajadores

En este sentido, Hurtado ha subrayado que los empleados de Pickman -34 son los afectados- se encuentran "expectantes" a la espera del auto del juzgado lesdé más datos al respecto.

Hay que recordar que la titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Sevilla paralizó a principios de diciembre el plazo de presentación de ofertas para la posible compra de la marca Cartuja Pickman -una venta a contrarreloj solicitado por la administración concursal- hasta que se tuviese la información necesaria de las deudas de Seguridad Social con cargo a los trabajadores por parte de la empresa. Estos datos les fueron enviados días después y arrojaban que el importe que tendrá que soportar el futuro comprador asciende hasta los 673.866,72 euros.

Los activos, propiedad de la empresa Ultralta, están valorados por encima del medio millón de euros sin contar con las instalaciones de la compañía en Salteras, mientras que la deuda con la Tesorería es casi de un millón más. A ello habría que sumar la compra en sí de la marca, que fue adquirida en 2022, en pleno concurso de acreedores, por Nox Industrial, a un precio de 800.000 euros, a los que habría que añadir los intereses de los últimos años, por lo que solo este activo estaría valorado en alrededor de un millón de euros.

Venta exprés

Esta operación de venta exprés fue solicitada por el administrador concursal porque se habían obtenido ofertas "siendo el objetivo primordial conseguir las interesadas por unidad productiva, con subrogación del mayor número de trabajadores y continuidad de la actividad industrial en nuestra ciudad". Si se llegara a un acuerdo, podría ponerse fin al proceso de liquidación, añade.

Además, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, trasladó a los trabajadores, en una reunión hace unas semanas, que también a la administración andaluza había llegado interés por hacerse con la empresa y se mostraba "optimista" ante el futuro de la mítica firma sevillana.