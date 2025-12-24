Así ha cambiado la Navidad en Sevilla: un recorrido por imágenes históricas

De alumbrados austeros en las calles, al despliegue de luces de la Avenida de la Constitución de este año 2025. De unas fiestas celebradas en el ámbito familiar a un nuevo reclamo turístico en el que todas las grandes como Sevilla se disputan cómo atraer a los viajeros que cada vez más eligen estas fechas para sus desplazamientos. De los sencillos juegos infantiles a los grandes parques de atracciones del Prado o a propuestas como el mapping de Navigalia en el río. De los concursos de villancicos a los grandes conciertos en espacios públicos o en el Alcázar.

La Navidad se ha transformado por completo en Sevilla, al igual que en otras muchas ciudades a lo largo de las últimas décadas. Un recorrido por los fondos de la Fototeca Municipal nos permiten viajar en el tiempo para recuperar esos momentos que se vivían en zonas como la Plaza de la Encarnación, la Plaza Nueva o la Alfalfa.

Imágenes que nos recuerdan el reparto de aguinaldos, la venta de pavos y animales en mercados al aire libre para las cenas de Navidad, los concursos de villancicos en la Plaza de San Francisco, las cestas navideñas, la celebración del día de los Inocentes o una cabalgata de los Reyes Magos austera y reducida pero que despertaba la ilusión de todas las familias.