Cambios en los horarios de Tussam y Metro de Sevilla por Nochebuena y Navidad

Con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad, el transporte público en Sevilla cambiará sus horarios habituales y refuerza el servicio para garantizar la movilidad en Sevilla durante estos días festivos. El miércoles 24 de diciembre, los autobuses diurnos circularán hasta alrededor de las 22.00 horas, con las últimas salidas desde las cabeceras previstas entre las 21.00 y las 21.30 horas. A partir de ese momento, entrarán en funcionamiento las líneas nocturnas.

Durante la madrugada del 24 al 25 de diciembre, los autobuses nocturnos adelantarán su inicio, con la primera salida desde el Prado de San Sebastián a las 22.00 horas, mientras que el último servicio nocturno partirá a las 2.00 de la madrugada desde ese mismo punto. En la jornada del 25 de diciembre, día de Navidad, el transporte urbano retomará su actividad a partir de las 9.00 de la mañana, algo más tarde de lo habitual.

La línea del Metrocentro realizará en Nochebuena su última salida desde el centro en torno a las 21.30 horas.

Horarios del Metro de Sevilla en Nochebuena y Navidad

Por su parte, el Metro de Sevilla ha activado un dispositivo especial con motivo de las fiestas. El miércoles 24 de diciembre, el servicio comenzará a su hora habitual, a las 6.30 horas, aunque el cierre se adelantará. Los últimos trenes saldrán de las estaciones de cabecera a las 21.12 horas, con paso por Nervión en torno a las 21.30 horas.

El día de Navidad, jueves 25 de diciembre, la circulación se reanudará a las 7.30 horas y se mantendrá en funcionamiento hasta las 23.00 horas, facilitando los desplazamientos propios de una jornada festiva. Este año, además, el metro ha incrementado de forma significativa su capacidad, con hasta un 72% más de plazas, y ha ajustado las frecuencias de paso para mejorar el servicio.