Qué centros comerciales y supermercados abren en Nochevieja y Año Nuevo: Mercadona, Lidl o Carrefour en Sevilla

Con la llegada de Nochevieja y Año Nuevo, los centros comerciales de Sevilla capital y provincia cambian su funcionamiento habitual y ajustan sus horarios a los días festivos. Muchos sevillanos apuran las compras de última hora y conviene saber qué días abren y cuáles cierran, ya que no todos los establecimientos funcionan igual durante estas fechas. Estos son los horarios especiales previstos para los principales centros comerciales y supermercados en los días clave de la Navidad.

Horarios de los supermercados en Sevilla

CARREFOUR MACARENA. El hipermercado Carrefour Macarena está ubicado en la Ronda Urbana Norte, s/n en Sevilla capital. Teléfono: 914 908 900. Abre el 31 de diciembre Nochevieja hasta las 19.00 horas y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Su horario habitual es de 09.00 a 22.00 horas.

CARREFOUR SAN PABLO. El hipermercado Carrefour San Pablo se ubica en la Calle José Jesús García Díaz, 1, de Sevilla. Teléfono: 914 908 900. Abre el 31 de diciembre Nochevieja hasta las 19.00 horas y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Su horario habitual es de 09.00 a 22.00 horas.

CARREFOUR CAMAS ALJARAFE. El hipermercado Carrefour Camas Aljarafe está situado en la calle Poeta Muñoz San Román, s/n, de Camas (Sevilla). Teléfono: 914 908 900. Abre el 31 de diciembre Nochevieja hasta las 19.00 horas y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Su horario habitual es de 09.00 a 22.00 horas.

CARREFOUR MONTEQUINTO. El hipermercado Carrefour Montequinto está situado en la Carretera de Utrera, km. 1, Montequinto (Dos Hermanas). Teléfono: 914 908 900. Abre el 31 de diciembre Nochevieja hasta las 19.00 horas y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Su horario habitual es de 09.00 a 22.00 horas.

MERCADONA. La cadena de supermercados abrirá el 31 de diciembre de 9.00 horas a las 19.00 horas, mientras que el 1 de enero permanecerá cerrado.

LIDL. Lidl mantiene un horario similar al de Mercadona durante Nochevieja. Sus establecimientos abrirán a las 9.00 horas y cerrarán a las 19.00 horas. El día 1 no abrirá.

ALDI. Aldi cambia su horario para el 31de diciembre. Abrirá de 9.00 horas a 15.00 horas. El 1 de enero estará cerrado.

Horario de los centros comerciales en Sevilla

LOS ARCOS. El Centro Comercial Los Arcos está situado en Sevilla capital, en la Avenida de Andalucía, S/N. Teléfono: 954 676 005. El horario habitual es de lunes a sábado 10:00 a 22:00 horas. Festivos y domingos de apertura: 10:00 a 22:00 horas. Abre el 31 de diciembre Nochevieja hasta las 18.00-20.00 (dependiendo de cada tienda) y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Restauración y ocio abren de cualquier forma.

CENTRO COMERCIAL TORRE SEVILLA. El Centro Comercial Torres Sevilla se ubica en la calle Gonzalo Jiménez de Quesada, 2, de Sevilla capital, junto al rascacielos de Torre Sevilla Teléfono: 649 737 825. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 18.00-20.00 (dependiendo de cada tienda) y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Restauración y ocio abren en cualquier caso.

LAGOH SEVILLA. El Centro Comercial Lagoh Sevilla está en la Av. de Palmas Altas, 1, de Sevilla capital. Teléfono: 955 604 554. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 18.00-20.00 (dependiendo de cada tienda) y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Restauración y ocio abren en cualquier caso.

NERVIÓN PLAZA. El Centro Comercial Nervión Plaza está situado en la calle Luis de Morales, 2 de Sevilla capital. Teléfono: 954 989 131. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 18.00-20.00 (dependiendo de cada tienda) y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Restauración y ocio abren en cualquier caso.

ALESTE PLAZA (ALCAMPO). El centro Comercial Aleste Plaza, el Alcampo de Sevilla Este está situado en la calle Periodista José Antonio Garmendia, 3, Sevilla capital. Teléfono: 954 478 160. Su horario habitual es de 09.00 a 22.00 horas. Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 19.00 y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Restauración y ocio abren en cualquier caso.

ALCAMPO TAMARGUILLO. El centro comercial Alcampo Tamarguillo está situado en la Ronda del Tamarguillo, 27, de Sevilla. Teléfono: 954 92 22 77. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 19.00 y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Restauración y ocio abren.

EL CORTE INGLÉS NERVIÓN. El Centro Comercial de El Corte Inglés de Nervión está en Sevilla capital, en la calle Luis Montoto, 122-128. Teléfono: 954 571 440. Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 20.00 y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas.

EL CORTE INGLÉS PLAZA DEL DUQUE. Este Centro Comercial decano de la marca en Sevilla está ubicado en el Centro de Sevilla, en la Plaza del Duque de la Victoria, 8. Teléfono: 954 597 010. Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 20.00 y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas.

CC AIRESUR. El Centro Comercial Airesur está en la Carretera Castilleja de la Cuesta-Tomares, en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Teléfono: 954 169 297. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 18.00-20.00 (dependiendo de cada tienda) y cierra en Año Nuevo, 1 de enero.

IKEA. El centro comercial Ikea está ubicado en la Autovía Sevilla - Huelva, Salida 2, Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Junto al centro Comercial Airesur. Teléfono: 900 400 922. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 15.00 y cierra en Año Nuevo, 1 de enero.

SEVILLA FASHION OUTLET. El Centro Comercial Sevilla Fashion Outlet se ubica en el Polígono Industrial Los Espartales, A4, KM 531, San José de la Rinconada (Sevilla). Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 18.00 y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas.

PARQUE GUADAÍRA. El Centro Comercial Parque Guadaíra está situado en la Autovía A-92, Salida 7, Av. Príncipe de Asturias, 1, Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Teléfono: 955 607 710. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 18.00-20.00 (dependiendo de cada tienda) y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Restauración y ocio abren.

CENTRO COMERCIAL LOS ALCORES. El Centro Comercial Los Alcores está en la autovía A-92, Km. 8.8. Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Teléfono: 955 610 761. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 18.00-20.00 (dependiendo de cada tienda) y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Restauración y ocio abren.

METROMAR. El centro Comercial Metromar está en la Avenida de los Descubrimientos, S/N, Mairena del Aljarafe (Sevilla). Teléfono: 955 089 849. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 18.00-20.00 (dependiendo de cada tienda) y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Restauración y ocio abren.

VEGA DEL REY. El parque Comercial Vega del Rey está ubicado en la Glorieta Gaviño, 4, Camas (Sevilla). Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 18.00-20.00 (dependiendo de cada tienda) y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Abre el domingo 21 de diciembre.

WAY DOS HERMANAS. El Centro Comercial Way Dos Hermanas está en la Avenida Ingeniero José Luis Prats, 1, Dos Hermanas (Sevilla). Teléfono: 955 14 73 73. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 18.00-20.00 (dependiendo de cada tienda) y cierra en Año Nuevo, 1 de enero.

SEVILLA FACTORY DOS HERMANAS. El Centro Comercial Sevilla Factory Dos Hermanas está en Dos Hermanas (Sevilla), en la Avenida 4 de diciembre. Teléfono: 954 727 772. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 19.00 y cierra en Año Nuevo, 1 de enero.

ENTRE NASAS. El parque comercial Entre Nasas se encuentra ubica do en Dos Hermanas, en la Avenida José Pérez Martí 4, Entrenúcleos. Teléfonos: 954 855 772 / 699 227 700. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 31de diciembre Nochevieja hasta las 18.00-20.00 (dependiendo de cada tienda) y cierra en Año Nuevo, 1 de enero. Restauración y ocio abren en cualquier caso.