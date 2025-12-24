La despoblación avanza: estos son los 20 municipios de Sevilla en riesgo de quedarse sin vecinos

Las zonas rurales andaluzas pierden población. Cada vez son menos los andaluces que eligen vivir en municipios pequeños y más los que deciden trasladarse a ls ciudades o las áreas metropolitanas para buscar oportunidades laborales y de vida. La Junta de Andalucía quiere alcanzar los 10 millones de habitantes y para eso tiene que frenar el éxodo que amenaza por la extinción de algunos pueblos.

La Junta se ha propuesto que en 2050 haya 10 millones de andaluces y ya se ha puesto manos a la obra. Fomentar el teletrabajo, subvencionar la natalidad o facilitar el acceso a la vivienda son algunas de las medidas que la consejería de Justicia desarrolla para alcanzar este objetivo. Desde el año 2000, Andalucía ha crecido en 1,3 millones de habitantes hasta alcanzar los 8,7 millones de andaluces en abril de 2025 y la Junta espera repetir estos números dentro de otros 25 años.

El Gobierno andaluz considera que todos los municipios con menos de 3.000 habitantes están en riesgo de despoblación. En esta situación se encuentran un total de 24 municipios de la provincia de Sevilla, donde el municipio con menos población es El Madroño, que no llega a los 300 habitantes. Llama la atención como también quedan por debajo de los 3.000 vecinos municipios como La Puebla de los Infantes.

Ayudas por hijos

Por el momento, Andalucía no tiene un problema grave demográfico o de despoblación, como sí que ocurre en otras comunidades autónomas, pero el Gobierno andaluz quiere evitar a toda costa llegar a esa situación. Así, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha puesto en marcha la I Estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía 2025, para "ralentizar" estos procesos.

La natalidad se convierte en un eje fundamental para poder cumplir con los parámetros que se ha establecido la Junta. Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de nacimientos en los primeros seis meses de 2025 es de 29.160. Esta cifra choca con los nacimientos que había hace una década, en 2016, cuando en los seis primeros meses del año se produjeron 38.316 nacimientos, un 23,9% menos.

Para fomentar los empadronamientos en estas zonas, la Junta de Andalucía ha establecido una serie de deducciones en el IRPF por el nacimiento, la adopción de hijos o el acogimiento familiar. Además, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos establecerá, a partir del 1 de enero, tipos reducidos para promover la política de vivienda del impuesto de patrimonio de la comunidad.

Los municipios con menos población de Sevilla

Después de El Madroño, los municipios sevillanos que tienen menos de 2.000 habitantes son: San Nicolás del Puerto (604), Castilleja del Campo (611), El Garrobo (800), Lora de Estepa (890), Villanueva de San Juan (986), Coripe (1.218), Algámitas (1.258), Almadén de la Plata (1.328), El Ronquillo (1.453), El Castillo de las Guardas (1.501), Las Navas de la Concepción (1.501), El Real de la Jara (1.517) y Alanís (1.638).

En realidad, la Junta de Andalucía incluye en este listado a todas las localidades que tienen menos de 3.000 vecinos, donde destacan, sobre todo, poblaciones de la provincia de Granada. Así, en la lista de los 20 pueblos sevillanos con menos población están también El Pedroso (2.062), Aguadulce (2.109), El Palmar de Troya (2.301), Pruna (2.461), Guadalcanal (2.544) y Marinaleda (2.562).