El emblemático restaurante de Sevilla que recomienda visitar el chef José Andrés: “Con tapas geniales y una manzanilla excelente"

"Todo el sabor de Sanlúcar en el corazón de Sevilla". Esto es lo que promete un restaurante del Centro de Sevilla que se ha convertido en toda una referencia gastronómica en la capital hispalense, lo que ha hecho que incluso chefs de la talla de José Andrés se hayan deshecho en halagos sobre su calidad culinaria.

Este establecimiento que cuenta con los mejores productos frescos de la costa de Cádiz y Huelva es el restaurante Barbiana.

Se trata de un negocio que nació en 1986 de la mano del vecino de Sanlúcar de Barrameda Manuel Sánchez Cuevas, que se lanzó a esta aventura para crear un negocio de hostelería en la capital hispalense con los mejores productos de su tierra.

Restaurante Barbiana de Sevilla y su producto fresco

"Nuestra pizarra cambia cada jornada, pero sigue contando la misma historia desde 1986: producto fresco, cocina del día y ganas de seguir haciéndolo como siempre", destacan desde el propio establecimiento.

Una lucha por conseguir la mejor cocina tradicional con ingredientes de calidad y trato cercano que ha logrado conquistar a expertos como el cocinero José Andrés, que ha visitado en repetidas ocasiones el local para disfrutar de sus tapas, guisos y su manzanilla.

El chef José Andrés recomienda este restaurante de Sevilla

Así lo ha asegurado el propio cocinero en sus redes sociales, donde ha afirmado: "Un lugar estupendo en Sevilla, con tapas geniales y una manzanilla excelente".

El restaurante, por su parte, ha indicado sobre la última visita del cocinero a su establecimiento: "Gracias al gran chef, y maravillosa persona, por visitarnos un año más".

Así, José Andrés ha incluido el restaurante Barbiana entre sus favoritos de Sevilla, de la que ha recalcado que es "una de las ciudades más bellezas del mundo" y que cuenta con "restaurantes de lujo y tapas populares en cada esquina".

El auténtico sabor de la cocina andaluza

En este restaurante de la calle Albareda número 11, en pleno Centro de Sevilla, los comensales pueden disfrutar del "auténtico sabor de la tradición andaluza".

Para ello, disponen de una barra "acogedora" y perfecta para disfrutar de un tapeo de calidad y una amplia selección de vinos.

"Nuestra especialidad es la cocina marinera, inspirada en los sabores únicos de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz", ha añadido al respecto este negocio en el que cada plato "refleja el frescor del mar y la riqueza de los productos de la bahía, preparados con esmero y tradición".

Este restaurante del Centro de Sevilla, un homenaje a la cocina gaditana

De ese modo, este restaurante busca rendir homenaje a "lo mejor de la cocina gaditana" con sus gambas de Sanlúcar, sus guisos marineros y su amplia variedad de especialidades y tapas.

Todo ello está disponible en su local del Centro de la ciudad de lunes a sábado en horario de 13.00 a 16.30 horas y de 20.00 a 23.30 horas.