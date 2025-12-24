La Guardia Civil conquista la Navidad con un cortometraje cargado de emoción: 500 .000 reproducciones y 25.000 likes en Instagram

La Guardia Civil ha querido este año tocar el corazón transformando su tradicional felicitación navideña en una obra cargada de sensibilidad y emoción. Bajo el título “La Carta”, la institución da un paso hacia la vanguardia y presenta, por primera vez en su historia, un cortometraje realizado mediante animación y nuevas tecnologías de Inteligencia Artificial, desarrollado íntegramente desde la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de Sevilla.

Este delicado proyecto audiovisual busca capturar la auténtica magia de la Navidad a través de una historia sencilla y profundamente humana, que pone en valor el espíritu benemérito y la vocación de servicio. El relato gira en torno a una niña que escribe una carta muy especial mientras su madre trabaja en Nochebuena, un hilo narrativo que permite mostrar distintas especialidades de la Guardia Civil y, sobre todo, el sacrificio silencioso que acompaña al deber.

Un recuerdo que brilla en el cielo de Sevilla

Uno de los momentos más conmovedores del cortometraje se desarrolla bajo un cielo nocturno cuajado de estrellas. En esta escena, el vídeo —que ya suma 485.000 reproducciones y más de 25.000 “me gusta en Instagram— rinde un sentido homenaje a los guardias civiles que ya no están, especialmente a quienes entregaron su vida en acto de servicio. Representados simbólicamente en el firmamento, la Comandancia recuerda que, aunque ausentes físicamente, su luz, su ejemplo y su memoria siguen brillando, acompañando a cada compañero en cada servicio.

Reconocimiento al servicio y al valor de la familia

La felicitación de este año extiende su abrazo a todos aquellos profesionales —sanitarios, bomberos, personal de emergencias— que trabajan en fechas tan señaladas para que los demás puedan sentirse seguros. Asimismo, pone el acento en un pilar esencial: las familias, cuyo apoyo, espera y generosidad hacen posible la labor diaria de los agentes.

Un homenaje a la provincia sevillana

“La Carta” es también un emotivo tributo visual a la provincia de Sevilla, recreada con mimo a través de la animación digital. El recorrido transita por lugares tan simbólicos como Estepa, nombre inseparable de la Navidad, y por iconos de la capital como el Puente de Triana o el Puente del Centenario. El vídeo se adentra además en el entorno rural y natural, con escenas en el Vado del Quema, la campiña sevillana o la recogida de la aceituna, sin olvidar la fachada de la Comandancia de Sevilla y el cuartel, concebido como el verdadero hogar de los guardias civiles.

Un mensaje que deja un poso sereno y profundo: la verdadera magia de la Navidad reside en la tranquilidad de saberse cuidado y protegido, en cualquier momento y lugar, por quienes han hecho del servicio a los demás su forma de vida.