Así es la “habitación del sueño” con la que este hotel del Aljarafe busca el descanso perfecto

Cuando somos pequeños, quedarnos a dormir en casa de un amigo es uno de esos planes en mayúsculas. Basta con saber el lunes que el viernes toca dormir fuera para pasar la semana entera pensando en ello. Y da igual el sofá, el colchón o la hora de acostarse: dormir fuera de casa es como un juego.

Pero con los años, esa sensación cambia. Los adultos seguimos saliendo, alargando la noche y llegando tarde a casa, pero hay algo que ya no solemos negociar: dormir en nuestra propia cama. Podemos volver a la hora que sea, pero volver. Dormir fuera deja de apetecer y se convierte, muchas veces, en una obligación.

Fachada de Hotel Apartamentos Simón Verde y "Green Spa" su nuevo centro de bienestar / El Correo

Por eso sorprende encontrar lugares que consiguen lo contrario. Espacios donde el descanso está tan cuidado que hacen replantearse esa costumbre de querer acabar siempre en casa. Es el caso del Hotel Apartamentos Simón Verde, que ha hecho del sueño su punto de partida y propone una forma distinta de dormir fuera, hasta el punto de que, cuando llega el momento de volver a casa, la cama de siempre ya no resulta tan irresistible como antes.

Un grupo de enamorados de Sevilla

Un 14 de febrero de 1992, el Hotel Eurosuites Sevilla abrió sus puerta para ofrecer una alternativa a todos aquellos visitantes que llegaron a Sevilla para la Expo del 92'. Con una parcela de 6.000 m², el Hotel fue pionero en la ciudad de ofrecer servicio de "Hotel y Apartamentos" que entonces se inspiraba en el modelo madrileño de Eurobuilding.

El edificio, de baja altura, destaca por su elegancia, amplias zonas ajardinadas y apartamentos de entre 50 y 110 m².

Con el paso de los años el complejo ha ido evolucionando y actualmente se encuentran inmersos en una etapa totalmente renovada. Desde 2012, tras un periodo de inactividad, el edificio reabrió renovado como Hotel Apartamentos Simón Verde, bajo la dirección de Enrique Congosto. Una nueva etapa supuso para este establecimiento un auténtico despegue centrado en una fuerte inversión en modernización e innovación.

"No te conformes con dormir, suena con nosotros"

Este concepto se sustenta sobre una estrategia donde la rentabilidad sostenible y la actualización continuada de los servicios que ofrecen avanzan al mismo tiempo. Una fórmula de éxito que ha conseguido mantener una alta ocupación durante todo el año y clientes fieles que vuelven en busca de sus servicios.

El principio rector de su modelo de negocio es ofrecer calidad a un precio justo, lo que la dirección denomina ‘el justiprecio’. Esta filosofía, junto con la atención personalizada, la creatividad y la orientación al bienestar del cliente, ha posicionado a Hotel Apartamentos Simón Verde, como referente hotelero en el Aljarafe. Su lema resume esta visión: ‘No te conformes con dormir, sueña con nosotros’.

Instalaciones y servicios

Piscina climatizada de contrastes en la "zona de aguas" de Green Spa / El Correo

El complejo combina la calidad de un hotel con la autonomía de un apartamento. Dispone de 103 apartamentos de distintas tipologías, entre ellas el ‘Dreamsuite’ o "habitación del sueño". Un espacio concebido para garantizar el ‘sueño perfecto’. Su oferta se completa con espacios para eventos de hasta 250 personas, piscina con Pool Bar, restaurante con Terraza Lounge, biblioteca, área de juegos y un moderno centro de bienestar ‘Green Spa’ con servicios de fitness, relax y tratamientos abiertos también al público general.

Además de espacios estándar, puedes elevar tu experiencia con las siguientes opciones: Junior Suite con solarium para aprovechar al máximo los rayos de sol del sur de España.

Relax Suite, con un espacio “wellness” dotado con bañera hidromasaje.

Relax Suite Garden, además de una bañera de hidromasaje, cuenta con un espacio privado al aire libre de aprox 50 m2.

Winter Suite, engloba un salón que cuenta con una acogedora chimenea eléctrica.

Pero el Hotel Apartamentos Simón Verde no solo se centra en el descanso, sino que acoge una amplia tipología de clientes. Desde viajes por trabajo, turistas nacionales e internacionales, visitantes de provincias cercanas, grupos deportivos o viajeros de paso. Su éxito radica en ofrecer un equilibrio entre confort, independencia y atención personalizada, logrando fidelizar a su clientela.

"S" de Sostenibilidad

El compromiso medioambiental y social del hotel es también uno de sus pilares estratégicos. Cuenta con la certificación ‘S’ de Sostenibilidad Turística, otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española, y con reconocimientos adicionales como el ESG Hotel Check Bio y Ecostars. Entre sus medidas destacan la instalación de una planta fotovoltaica, un sistema innovador de ahorro de agua, control de calidad del aire, uso de iluminación de bajo consumo, puntos de carga para vehículos eléctricos y bicicletas disponibles para clientes.

Además, promueve la colaboración con proveedores locales y dispone de un comité de igualdad. Es reconocido como ‘espacio Violeta’ y forma parte de la Red de Referentes en Igualdad. Su actuación se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Comprometido con su entorno

Desde su reapertura, el hotel mantiene un fuerte compromiso con el desarrollo económico y social de Mairena del Aljarafe. Promociona el municipio a nivel nacional e internacional, colabora con el Ayuntamiento, patrocina clubes deportivos y pertenece a la Asociación de Empresarios de Mairena (AEMA). Hotel Apartamentos Simón Verde es considerado un dinamizador local que genera no solo empleo, sino que fomenta el consumo responsable y fortalece el tejido empresarial de la localidad en la que se enmarca.

Hotel Apartamentos Simón Verde

Un futuro prometedor

El futuro de Hotel Apartamentos Simón Verde se orienta hacia tres grandes ejes: sostenibilidad avanzada, digitalización e innovación continua en bienestar. Su ambición es seguir siendo un referente de calidad, implicado con su entorno y con una filosofía que combina desarrollo empresarial responsable y hospitalidad humana. Sus lemas lo resumen: ‘Hotel y mucho más…’ y ‘No te conformes con dormir, sueña con nosotros’.