Qué dice la normativa sobre petardos y fuegos artificiales en Sevilla: horario permitido y las altas multas en Nochebuena

Con la llegada de la Navidad en Sevilla, la ciudad se transforma en una época de celebración festiva en las calles. A ello se suman las cenas con los familiares, las reuniones con amigos y el ambiente con petardos, cohetes y bengalas. Un momento habitual que ocurre cada Nochebuena y Nochevieja.

Para mantener la seguridad y el descanso, el Ayuntamiento ha regulado esta práctica con una serie de normas a través de la ordenanza municipal contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones.

Horarios para el uso de pirotecnia en Sevilla

La normativa vigente prohíbe, con carácter general, el uso de material pirotécnico en la vía pública y espacios abiertos, aunque establece excepciones concretas para los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, jornadas en las que se permite una mayor flexibilidad horaria debido al carácter festivo. Aun así, la ordenanza fija dos tramos en los que está expresamente prohibido hacer estallar petardos: entre las 03.00 y las 11.00 horas y entre las 15.00 y las 18.00 horas, franjas pensadas para garantizar el descanso y evitar molestias innecesarias.

Multas y sanciones

Pese a esta relajación puntual, el incumplimiento de los horarios autorizados o la superación de los niveles de ruido permitidos puede acarrear sanciones económicas de entre 300 y 750 euros, consideradas infracciones leves. En los casos más graves, cuando el uso de pirotecnia cause daños materiales o ponga en riesgo la seguridad de las personas, las multas pueden elevarse hasta entre 1.500 y 3.000 euros, al tratarse de faltas muy graves.

Recomendaciones del 112 para un uso seguro

Desde el servicio de Emergencias 112 de Andalucía han lanzado una serie de recomendaciones para extremar la precaución durante el uso de material pirotécnico en estas fechas navideñas. La Junta recuerda que estos productos no son juguetes, deben adquirirse siempre en establecimientos autorizados y no deben ser manipulados por menores sin la supervisión de un adulto. Además han avisado que deben encender los petardos siempre en el suelo, alejados del cuerpo y en espacios abiertos y despejados, evitando papeleras, botellas o alcantarillas por el riesgo de explosión y metralla.