Milagro de Navidad en Sevilla: un autobús de Tussam estrellado, 12 vehículos afectados y ni un solo herido grave

A las puertas de Nochebuena, Sevilla ha vivido un milagro de Navidad. Este martes por la mañana, un conductor de Tussam sufrió un posible desvanecimiento mientras recorría la línea 21. A la altura de la calle José María Moreno Galván, perdió el control del autobús y cruzó todas las vías en dirección contraria hasta quedar estampado en la fachada de una peluquería. Una docena de coches acabaron golpeados en total. Y a pesar de lo aparatoso del accidente, milagro: no hay ni un solo herido grave.

"El ruido ha sido estremecedor, el impacto se ha escuchado muchísimo", ha detallado María, trabajadora de la peluquería Luiton, el negocio contra el que se ha estrellado el autocar. En el interior del local se encontraban cinco personas en el momento del siniestro, y ninguna de ellas ha resultado herida. "Los bomberos han tenido que rescatarnos porque el autobús estaba empotrado en la puerta. Por suerte, no ha pasado ninguna desgracia", ha comentado aún con nervios.

Fuentes municipales han confirmado a El Correo de Andalucía que el chófer "ha dado negativo en el control de alcoholemia y drogas", y que la principal hipótesis que se maneja es que todo se debe a un posible desvanecimiento de este empleado de Tussam. Las mismas voces que, teniendo en cuenta la gravedad del escenario, califican como "un auténtico milagro que no haya habido muertos".

Según han confirmado desde el perfil oficial de Emergencias Sevilla, un total de "12 personas han resultado heridas de carácter leve". Poco después de los hechos se trasladó hasta este enclave de Nervión una dotación del 061, aunque ninguna de las víctimas de este accidente ha sufrido lesiones graves. Todo ello, teniendo en cuenta que una docena de vehículos -entre ellos coches, furgonetas y un camión- se han visto afectados en el suceso.

Vehículos afectados por el accidente de un autobús de Tussam. / Rocío Ruz / Europa Press

"Debía haber algún ángel de la guarda"

"Este tipo de situaciones no son frecuentes, lo habitual es que se produzcan accidentes de tráfico por imprudencias de conductores", apunta un agente de la Policía Local. "Aunque eso no quita que puedan ocurrir: recuerdo un siniestro hace ya muchos años en el que un vehículo chocó contra un kiosko de la ONCE tras el desvanecimiento de la persona que iba al volante", rememora.

"El autobús ha cruzado todos los carriles en sentdio contrario hasta empotrarse, y por suerte no se ha llevado por delante a ningún peatón en su camino", declara este efectivo policial. "Quizá si hubiese sido solo unos minutos antes, en Luis Montoto, habría ocurrido algo peor, porque por allí suele haber más afluencia de viandantes", apunta. "Viendo lo que ha ocurrido, yo creo que debía haber algún ángel de la guarda esta mañana en Sevilla".