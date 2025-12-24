Este es el pueblo más bonito de Sevilla para 2026: "A solo 7 kilómetros de la capital"

Sevilla ya tiene el que será el pueblo más bonito de 2026, que "todo el mundo debería conocer" en este próximo año. Así lo ha dado a conocer la prestigiosa revista Viajar, que ha vuelto a publicar el mapa anual con los pueblos más bonitos de España, uno por cada provincia.

"Una cuidada selección que reconoce a pueblos con encanto, rurales, históricos o grandes joyas. O lo que es lo mismo: la excusa perfecta para conocer uno, o muchos de ellos, en 2026", ha señalado al respecto la publicación.

Propuestas turísticas innovadoras para visitar en 2026

Tal y como ha indicado, para crear este listado, sus redactores han recorrido la geografía española para encontrar los destinos que sobresalen por sus "propuestas turísticas innovadoras por demostrar, con hechos, que existe vida más allá del asfalto y los rascacielos".

Santiponce, el pequeño pueblo de Sevilla en el que nacieron dos de los emperadores más reconocidos de toda Hispania / Diputación de Sevilla

"Desde las cumbres abruptas del norte hasta los pueblos costeros acariciados por el sol, atravesando valles fértiles, bosques tupidos, molinos que parecen detenidos en el tiempo, cascos medievales y callejuelas de piedra que podrían ser escenario de un cuento", ha añadido.

Santiponce, elegido el pueblo más bonito de Sevilla para 2026

Y en el caso de Sevilla, un municipio ha sido el claro vencedor de este listado: Santiponce. De ese modo, la revista Viajar ha señalado como el municipio más bonito de la provincia y el que hay que visitar sí o sí en 2026 a esta villa perteneciente al municipio de Aljarafe.

En este núcleo se encuentra el conjunto arqueológico de la reconocida ciudad de Itálica, una de las más importantes de la época y la primera ciudad romana que se fundó en todo el país.

Una antigua ciudad romana a siete kilómetros de Sevilla capital

"A solo siete kilómetros de la capital se encuentra este municipio. Y, si por algo merece una visita, es por ver de cerca los yacimientos arqueológicos de la antigua ciudad romana Itálica", ha afirmado la revista Viajar al respecto.

Además, ha recalcado que de esta ciudad "salieron dos de los emperadores más famosos del Imperio: Adriano y Trajano", lo que hace de este entorno uno de los que más riqueza histórica atesora de Andalucía.

Los pueblos más bonitos de Andalucía para 2026, provincia por provincia

En cuanto al resto de Andalucía, la revista Viajar también ha querido señalar los pueblos más bonitos de cada provincia, de imprescindible visita para el próximo año.

En el caso de Almería, el escogido ha sido Agua Amarga; mientras que el pueblo más bonito de Málaga es Frigiliana, de Cádiz es Zahara de la Sierra; y de Córdoba, Zuheros.

Sevilla tiene el coliseo romano más grande de todos los situados fuera de Italia / Junta de Andalucía

La provincia de Granada tiene en Montefrío su pueblo más bonito, Huelva en El Rocío y Jaén con La Iruela.

Los pueblos más bonitos: con tradiciones de generación en generación

"Son esos lugares donde aún se dejan las puertas abiertas y todo el mundo se conoce por su nombre. Para muchos, son el lugar donde crecieron; para otros, el destino al que aspiran cuando buscan una vida más tranquila", ha recalcado sobre estos territorios.

Además, ha afirmado que en estos municipios, perviven tradiciones que se mantienen generación tras generación y un "fuerte sentido de comunidad".

Listado completo: los pueblos más bonitos de España para 2026

"Sus fiestas, sus acentos y su forma de vivir resumen una combinación difícil de encontrar: calma, hospitalidad y belleza sin artificios. Son los pueblos de España, esos a los que se regresa cuando hace falta desconectar y poner la vida en perspectiva", ha añadido.

Mapa de los pueblos más bonitos de España, según la revista Viajar / Revista Viajar

Aquí puedes ver el listado completo de los pueblos más bonitos de España para 2026, provincia por provincia y por orden alfabético: