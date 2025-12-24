El rescate de La Cartuja promete mantener la esencia y la tradición de la marca: “Nuestro Gordo de Navidad”

Los 36 trabajadores que conforman la plantilla de La Cartuja Pickman han pasado unos meses de incertidumbre e intranquilidad, pero llegan a Nochebuena con un horizonte de esperanza. La oferta presentada por parte del presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, por la unidad productiva de la empresa ha ilusionado a los empleados, ya que cumple con los requisitos que habían planteado desde que comenzara el concurso de acreedores en el que está envuelta la compañía y que los mantiene en un ERTE.

José Hurtado, trabajador de La Cartuja y secretario de la federación de Industria de CCOO-A ha subrayado que los empleados de Pickman se encuentran "expectantes" a la espera del auto del juzgado les dé más datos al respecto. "Para los trabajadores de la Cartuja de Sevilla, de concretarse la noticia sería nuestro Gordo de Navidad: recuperar el empleo y la actividad, además de seguir ligada la historia de Sevilla con esta emblemática marca", ha abundado.

Asimismo, en conversación con este periódico, ha detallado que la oferta, si bien no blinda todos los puestos de trabajo, "no plantea extinciones traumáticas", ya que afectaría a empleados que están a las puertas de la jubilación.

Dos ofertas sobre la mesa

Hurtado ha valorado que esta oferta hayan sido presentada a los representantes de los trabajadores, además de a administraciones públicas preocupadas por el futuro de la firma, como las Consejerías de Empleo e Industria de la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Sevilla, "lo que demuestra el interés por hacer realidad la propuesta".

Esta no es la única oferta presentada. También puja por la emblemática enseña sevillana una empresa del sector de la porcelana ubicada en Valencia, Porvasal, aunque los trabajadores aún desconocen los términos de esta propuesta y han preferido no valorarla.

"Le hemos solicitado al administrador concursal que estudie la solvencia de las ofertas presentadas para que nos garantice estabilidad en el tiempo y que la firma se queda en Sevilla", ha subrayado Hurtado.

El precio ofertado por Targhetta: 120.000 euros

La oferta de Javier Targhetta -que viene respaldada por el grupo chileno Luksic- incluye mantener 30 de los 36 empleos, la apertura a mercados internacionales y el traslado a unas instalaciones más eficientes, "siempre en Sevilla". El precio ofertado por la adquisición de la unidad productiva es de 120.000 euros.

Este proyecto empresarial tiene dos pilares fundamentales, según detalla la oferta. Por un lado, "mantener la esencia y la tradición de la marca La Cartuja de Sevilla" y, por otro, "mantener, e incluso reforzar, la notable imagen de calidad de la marca, del proceso de fabricación de los productos de loza comercializados bajo la misma y de los propios productos comercializados".

Además, prevé respetar la actual ubicación de dicha actividad en Sevilla, "en relación con la propia fabricación de los productos, que seguiría localizada en la provincia, inicialmente en su actual ubicación, sin descartar una reubicación en unas instalaciones más eficientes en el plazo más adecuado para la viabilidad del negocio". Asimismo, asumirá la mayor parte de la plantilla existente, "aun a costa de asumir la sucesión de empresa limitada a las deudas salariales y de Seguridad Social de aquellos trabajadores que se van a incluir en la oferta".

Nuevos canales de venta

Dentro de su propuesta, a la que ha tenido acceso este periódico, se incluye "una clara voluntad de desarrollo de nuevos canales de ventas, incluidos mercados internacionales en los que La Cartuja de Sevilla tiene un altísimo potencial de desarrollo todavía por explotar".

Todo ello, "teniendo en cuenta que La Cartuja de Sevilla debe ser una empresa sevillana que produzca en Sevilla y se administre en Sevilla, ya que, a juicio del comprador, esa vinculación con la ciudad es, conjuntamente con la alta calidad de los diseños y productos, uno de los elementos que más valor confiere al proyecto".