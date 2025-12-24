Las VPO en alquiler llegan a la Cruz del Campo: un nuevo edificio de 9 plantas albergará 41 viviendas asequibles

El impulso de vivienda asequible, en un entorno de precios disparados y poca demanda, es uno de los objetivos que se han marcado las distintas administraciones en los últimos años para dar respuesta a una ciudadanía que encuentra que incluso la VPO llega a rondar los 300.000 euros en una ciudad como Sevilla.

La Comisión Ejecutiva de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha dado vía libre este martes a la licencia de obras para un nuevo edificio que acoja viviendas protegidas en régimen de alquiler en uno de los desarrollos urbanísticos más importantes que se están llevando a cabo en la capital hispalense: el de los terrenos de la antigua fábrica de la cervecera Cruzcampo. En él irán ubicadas 2.000 viviendas para vender y 890 VPO y ya está abierto un gran parque de 70.000 metros cuadrados.

En concreto, ha aprobado las obras para una construcción de nueva planta "de uso residencial plurifamiliar protegida", en la parcela denominada RBL2.2. El nuevo edificio se desarrollará en nueve plantas (planta baja+8) y contará con 41 viviendas en alquiler. Además, se incluyen dos plantas más entreplanta en sótano para 41 plazas de aparcamiento y 34 trasteros, así como urbanización de espacio libre de parcela incluyendo piscina comunitaria.

La promoción de lujo de Amenabar

El solicitante de la licencia ha sido Amenabar Sevilla S.L. Hay que recordar que esta promotora ya levanta en estos mismos terrenos la promoción Jardines de Cruz del Campo, que incluye más de 200 viviendas de lujo, entre ellas, dúplex áticos que superan el millón de euros.

Recreación del desarrollo residencial de Amenabar en el nuevo barrio de la Cruz del Campo. / Amenabar

En este caso, las viviendas, de 2, 3 y 4 dormitorios, destacan por sus amplias terrazas privadas, muchas de ellas con vistas al futuro parque. En las zonas comunes, se combinan zonas ajardinadas, áreas para actividades de ocio y desconexión y cuenta con una piscina de 195 metros cuadrados con solárium, una zona chill out y un gimnasio sobre la urbanización de 2.300 metros cuadrados.

Parcelas de oficinas o comercios para VPO

Hay que recordar que el pasado verano, Urbanismo recibió varias ofertas de promotores privados para acogerse a las vías extraordinarias habilitadas por la Junta de Andalucía para que dichos promotores pudieran transformar suelos de uso terciario (comercios, oficinas y hoteles) o dotacionales en VPO en alquiler. Además, habilitó la opción de aumentar la edificabilidad de suelos que fueran de renta libre si los pisos pasaban a ser de protección oficial.