Mercado inmobiliario
Las VPO en alquiler llegan a la Cruz del Campo: un nuevo edificio de 9 plantas albergará 41 viviendas asequibles
Urbanismo aprueba la licencia de obras de Amenabar para una construcción en este nuevo desarrollo residencial que incluye aparcamientos, trasteros y piscina comunitaria
El impulso de vivienda asequible, en un entorno de precios disparados y poca demanda, es uno de los objetivos que se han marcado las distintas administraciones en los últimos años para dar respuesta a una ciudadanía que encuentra que incluso la VPO llega a rondar los 300.000 euros en una ciudad como Sevilla.
La Comisión Ejecutiva de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha dado vía libre este martes a la licencia de obras para un nuevo edificio que acoja viviendas protegidas en régimen de alquiler en uno de los desarrollos urbanísticos más importantes que se están llevando a cabo en la capital hispalense: el de los terrenos de la antigua fábrica de la cervecera Cruzcampo. En él irán ubicadas 2.000 viviendas para vender y 890 VPO y ya está abierto un gran parque de 70.000 metros cuadrados.
En concreto, ha aprobado las obras para una construcción de nueva planta "de uso residencial plurifamiliar protegida", en la parcela denominada RBL2.2. El nuevo edificio se desarrollará en nueve plantas (planta baja+8) y contará con 41 viviendas en alquiler. Además, se incluyen dos plantas más entreplanta en sótano para 41 plazas de aparcamiento y 34 trasteros, así como urbanización de espacio libre de parcela incluyendo piscina comunitaria.
La promoción de lujo de Amenabar
El solicitante de la licencia ha sido Amenabar Sevilla S.L. Hay que recordar que esta promotora ya levanta en estos mismos terrenos la promoción Jardines de Cruz del Campo, que incluye más de 200 viviendas de lujo, entre ellas, dúplex áticos que superan el millón de euros.
En este caso, las viviendas, de 2, 3 y 4 dormitorios, destacan por sus amplias terrazas privadas, muchas de ellas con vistas al futuro parque. En las zonas comunes, se combinan zonas ajardinadas, áreas para actividades de ocio y desconexión y cuenta con una piscina de 195 metros cuadrados con solárium, una zona chill out y un gimnasio sobre la urbanización de 2.300 metros cuadrados.
Parcelas de oficinas o comercios para VPO
Hay que recordar que el pasado verano, Urbanismo recibió varias ofertas de promotores privados para acogerse a las vías extraordinarias habilitadas por la Junta de Andalucía para que dichos promotores pudieran transformar suelos de uso terciario (comercios, oficinas y hoteles) o dotacionales en VPO en alquiler. Además, habilitó la opción de aumentar la edificabilidad de suelos que fueran de renta libre si los pisos pasaban a ser de protección oficial.
Para aplicar este decreto, el Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, lanzó una consulta pública a través del portal web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Y el resultado han sido siete propuestas de parcelas ubicadas en Palmas Altas, Cruz del Campo, Sevilla Este y Puerta de Carmona en las que se podrán construir más de 150 VPO conforme a los supuestos establecidos en la normativa autonómica. Precisamente Amenabar fue una de las promotoras que presentó ofertas por dos parcelas en el desarrollo urbanístico de la Cruz del Campo.
