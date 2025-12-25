El paraíso de los amantes de las croquetas está en Sevilla: así es el buffet libre en el que se pueden comer de forma ilimitada

¿Imaginas poder comer todas las croquetas que te apetezcan, de forma ilimitada y de todos los sabores posibles? Es lo que ofrece un restaurante del municipio hispalense de Dos Hermanas que cuenta con su propio buffet libre de este manjar tradicional.

Este negocio que permite a sus clientes degustar todo tipo de croquetas, incluidas opciones sin gluten y sin lactosa, es 'La Croqueta del Abuelo', la primera "croquetería gourmet" de Dos Hermanas.

Un buffet libre de croquetas en Dos Hermanas

Un verdadero paraíso para los amantes de este bocado que cuenta con más de una veintena de sabores de croquetas que se pueden degustar tanto en su versión tapa como media ración o ración completa.

Estas creaciones de bechamel se elaboran cada jornada a mano y de forma totalmente casera, y se dividen en varias especialidades: de la dehesa, de la mar, de la huerta, para los amantes del queso y sin gluten.

Además, se pueden acompañar con ensaladas, productos de abacería, menús, platos, cervezas y vinos, y postres caseros.

Qué es la 'Locura Croquetera' y qué incluye

Pero si un servicio ha conseguido conquistar a los sevillanos es el buffet libre que ofrece 'La Croqueta del Abuelo', conocido como 'Locura croquetera', en el que sus usuarios pueden probar todas las croquetas que deseen de forma ilimitada.

Una promoción que está disponible en su local de la calle Entamador número 10 del municipio de martes a domingos tanto en su horario de almuerzos como de cenas, con cierre de cocina a las 16.00 y a las 23.30 horas, respectivamente.

Precios del buffet libre: adultos y niños

Así, este buffet libre cuenta con dos menús diferenciados, uno para adultos a partir de los once años y otro para menores de hasta 10 años.

En cuanto a los adultos, pueden comer croquetas de forma ilimitada de martes a jueves por un precio de 17,50 euros por persona, mientras que de viernes a domingo la cuantía es de 18,90 euros.

Los menores, por su parte, deben pagar 11,50 euros por persona, sin importar el día de la semana que acudan. Ninguno de estos menús lleva incluidas las bebidas, que deberán abonarse por separado.

Reservas y condiciones de la promoción

Para poder acogerse a esta promoción, se recomienda reservar con antelación a través de su página web. Además, todas las personas de la mesa deberán pedir la 'Locura Croquetera' para poder acceder a esta oferta.

"Disfruta, pero con moderación, sé responsable. Los platos que queden con comida tendrán que ser abonados a su precio habitual", ha añadido este negocio de Dos Hermanas.