El paraje natural de Sevilla repleto de toros, caballos y aves: está en la comarca menos poblada de la provincia

Situada en una de las comarcas menos pobladas de toda la provincia, Sevilla tiene uno de los parajes naturales con mayor riqueza natural e histórica de Andalucía, repleta de bosques, ríos y fauna salvaje que conforman un emblemático corredor que tiene su origen en la Vía Augusta, que durante la época romana unía el norte y sur de España.

Se trata de la Vía de la Plata, un lugar de tránsito de viajeros y peregrinos que, en la actualidad, enlaza su recorrido de sur a norte desde Sevilla a Gijón, pasando por ciudades como Mérida, Salamanca, León o Astorga, lo que la convierten en de las vías más transitadas del Camino de Santiago, cuyo punto de inicio oficial se encuentra en la Catedral de Sevilla.

Encinares, alcornocales y dehesas: el ecosistema protagonista

Además de una amplia relevancia histórica a través de sus siglos de trayectoria, esta vía que se localiza en una de las comarcas menos pobladas de Sevilla cuenta con una amplia riqueza natural con encinares, alcornocales y dehesas donde es común ver pastar al toro bravo.

Así, en esta comarca compuesta por ocho pueblos y distintas aldeas, se localizan algunas de las mejores ganaderías taurinas del país. De igual modo, los visitantes pueden encontrar en el lugar una amplia variedad de fauna, como el cerdo ibérico, el caballo o el ganado bovino.

Fauna de la zona: del toro bravo al cerdo ibérico y el caballo

En sus dehesas también se pueden encontrar toda clase de animales, como conejos, libres, perdices, zorzales, palomas torcaces, tórtolas, águilas, ciervos, jabalís y zorros, así como águilas imperiales, buitres negros y lobos en sus cumbres, y todo tipo de especies de peces en sus ríos.

De igual modo, por el paraje natural de la Vía de la Plata, que se encuentra en torno a la antigua calzada romana Vía Augusta, actual carretera N-630, se puede encontrar el Corredor Verde del Guadiamar, el Embalse de la Minilla, los Lagos del Serrano y la Reserva Natural del Castillo de las Guardas.

Peregrinos transitan por un tramo de la Vía de la Plata. / Javier Bernabé

Senderismo, ciclismo y actividades al aire libre en este paraje de Sevilla

A estos se suman el Castillo blanco de los Arroyos, la Ruta del Agua de Guillena o el Monumento Natural Encima de los Perros, en la aldea de El Álamo, en El Madroño.

Todo esto, unido a la belleza paisajística del entorno, hace que la Vía de la Plata sea perfecta para los deportes al aire libre, como el senderismo o el ciclismo

Gastronomía local: miel, quesos, gurumelos y carnes de caza

De igual modo, esta comarca dispone de una exquisita gastronomía, con productos como la miel, quesos artesanos, gurumelos -setas comestibles-, carnes de jabalí, venado y toda clase de derivados del ciervo.

Así, se conforma un completo paraje natural repleto de sabores, naturaleza, pueblos acogedores y vida salvaje que conquistan a todos los que recorren su inmenso paraje.