Este pueblo de Sevilla se convierte en capital del freestyle fútbol este fin de semana

El freestyle fútbol nacional aterriza por primera vez en Andalucía. El municipio sevillano de Espartinas acoge este fin de semana, 27 y 28 de diciembre, el Campeonato de España de Freestyle Fútbol 2025 by Kasian, una cita histórica para este deporte urbano que hasta ahora solo se había celebrado en ciudades como Madrid o Barcelona.

El Pabellón Cubierto Manuel Arcos Rodríguez será el escenario de un evento que reunirá a los mejores freestylers de España y que promete espectáculo, técnica y creatividad a partes iguales, con entrada gratuita para el público.

Durante dos jornadas, la localidad sevillana se transformará en el epicentro de un deporte en pleno auge, cada vez más presente en redes sociales y con una comunidad creciente de seguidores. El sábado estará dedicado a la modalidad de Vueltas al Mundo y a los grupos clasificatorios, donde los participantes buscarán un hueco en las rondas decisivas.

El domingo llegará el plato fuerte. Por la mañana se disputará el Top 16 y la categoría intermedia, mientras que por la tarde se celebrará la gala final, a partir de las 16:00 horas, con la apertura de puertas. En ella competirán los ocho mejores freestylers del país por el título nacional, además de celebrarse la gran final femenina, que enfrentará a las dos mejores atletas del panorama español.

El campeonato contará también con un marcado componente mediático y social, con alfombra roja, presencia de influencers y creadores de contenido, y la participación de figuras destacadas del freestyle nacional. Entre ellas estará el sevillano Pulga (@pulgafs), uno de los nombres propios de este deporte.

Más allá de la competición, el Campeonato de España de Freestyle Fútbol 2025 simboliza el impulso de un deporte emergente que se organiza desde la base. Ante la ausencia de una federación oficial, son los propios atletas quienes han unido fuerzas para sacar adelante el evento, consolidando una disciplina que combina deporte, cultura urbana y espectáculo.

Con esta cita, Espartinas y la provincia de Sevilla se colocan en el mapa nacional del freestyle fútbol, acogiendo un evento que aspira a marcar un antes y un después en la expansión de esta modalidad en el sur de España.