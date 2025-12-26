El alcalde de Sevilla marca la limpieza, la vivienda y la Fábrica de Artillería como prioridades para el próximo año

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha marcado este viernes las grandes prioridades del Ayuntamiento de Sevilla de cara a 2026, con especial atención a la limpieza urbana, la construcción de vivienda y la consolidación de la Fábrica de Artillería como gran espacio cultural, ejes que definirán la gestión municipal del próximo año.

Sanz ha hecho balance del presente año en una entrevista radiofónica en En Herrera en Cope Sevilla. En ella, ha asegurado que la ciudad "está más limpia" y ha destacado la inversión de 150 millones recogida en los presupuestos para 2026 destinados a Lipasam. "El salto que se va a notar es muy importante", ha subrayado.

Vivienda y crecimiento de la ciudad

En materia de vivienda, el alcalde ha afirmado que su gobierno municipal "se ha tomado en serio el problema de la vivienda" y se ha puesto como objetivo "más vivienda y más calidad de vida" para poder "superar la barrera de los 700.000 habitantes". "Se escuchaba que no había suelo, era mentira, el suelo estaba bloqueado", ha destacado.

Nuevos pisos VPO en Sevilla Este / El Correo

Apuesta por los espacios culturales

Sobre los espacios culturales, Sanz ha destacado la apuesta por las Reales Atarazanas y la Fábrica de Artillería. Sobre este último espacio, ha indicado que "aún quedan dos tercios para rehabilitar" y que es una "prioridad" del gobierno municipal "dotar al espacio de un contenido y una agenda a la altura".

Asimismo, sobre las Atarazanas, el primer edil ha agradecido el papel de la Junta de Andalucía en su rehabilitación y ha señalado que el espacio "va a cambiar el flujo turístico del Centro".

Presupuestos y Plan de Navidad

El alcalde de Sevilla también se ha pronunciado sobre los dos temas del último mes: los presupuestos municipales y el Plan de Navidad.

Sobre las cuentas municipales, ha agradecido el apoyo de Vox y asegurado que se trata de un acuerdo "centrado en la gestión de la ciudad para dar estabilidad". Asimismo, ha indicado que el pacto con el partido "no es una novedad" en referencia al acuerdo firmado para las cuentas de 2025, cuyo cumplimiento ha cifrado Sanz en el 90%.

El primer edil ha destacado la "generosidad" de Vox por facilitar la aprobación del Plan de Navidad de la Policía Local, al que ha vuelto a defender como el documento "que podía pagar el Ayuntamiento".

José Luis Sanz firma junto a la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, el acuerdo para la aprobación de los presupuestos municipales 2026 / Eduardo Briones / Europa Press

Sobre estas dos cuestiones, Sanz ha lamentado la falta de apoyos de los otros dos partidos de la oposición, PSOE y Con Podemos-IU. El alcalde ha asegurado que ambas formaciones "querían paralizar el funcionamiento de la ciudad". "Sevilla va a seguir funcionando", ha afirmado el alcalde.

Por último, el primer edil ha destacado el "salto de calidad y de presupuesto" en la iluminación navideña y la programación de Navidad de la ciudad, a la par que ha indicado que "hay que mejorar cosas en el centro y los barrios".