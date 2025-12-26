"Buscaban desprestigiar Icónica, un festival que en cinco años se ha convertido en uno de los más importantes de España"

"No hay delito". Ese ha sido el argumento que ha usado la Fiscalía de Sevilla para dar carpetazo a la denuncia impulsa por el promotor de Concert Music contra la productora Green Cow, que está detrás de Icónica Santalucía Sevilla Fest. Javier Esteban, CEO de la compañía y el alma mater de este festival, valora para El Correo de Andalucía este archivo y el estado de salud del festival que se desarrolla desde hace cinco años en la Plaza de España. Después de meses de "informaciones" sobre una supuesta ilegalidad por el desarrollo del evento en este emblemático espacio de la Exposición del 29, Esteban defiende la legalidad del proyecto, denuncia la "estrategia de desprestigio mediático" que ha sufrido y ha tenido consecuencias económicas para la empresa. Mientras Icónica continúa ampliando su cartel: ya hay 22 noches programadas y quedan todavía por conocerse unas 10 más.

PREGUNTA. ¿Cómo está tras conocerse la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia contra Icónica?

RESPUESTA. Estamos muy tranquilos. Desde el primer momento lo hemos estado porque cuando haces las cosas conforme a la legalidad, al final es solo cuestión de tiempo. Es verdad que ha sido duro sufrir desde julio constantes amenazas de "vamos a denunciar" sin que hubiera una denuncia formal hasta finales de noviembre. Eso dio para muchas páginas en prensa, especialmente desde un grupo editorial muy concreto, que llegó a publicar unas 25 informaciones sobre una posible denuncia que no existía aún. Por eso estamos contentos de que la Fiscalía haya resuelto todo en menos de 30 días. Eso demuestra que la solidez de la denuncia era nula: se nos acusaba prácticamente de todos los delitos del Código Penal y en menos de un mes se ha archivado.

P. Para contextualizar al lector, siempre se habló de una denuncia de más de 15 promotores musicales, pero finalmente sólo fue Concert Music quien la presentó.

R. Yo no sé exactamente cuántos han sido, pero la realidad es que detrás de esa denuncia está Rafael Casillas, dueño de Concert Music Festival y de las Noches de la Maestranza. El resto eran empresas muy diversas -de móviles, de electrodomésticos...- de sectores que no tienen capacidad real para organizar un festival de esta envergadura, y, en todo caso, empresas mucho menores. Él se ha escondido detrás de todas ellas para armar una denuncia cuyo objetivo era claramente desprestigiar a Icónica, un festival que en cinco años se ha convertido en uno de los más importantes de España. Ha decidido encerrarse en una estrategia de ataque constante.

P. En la nota de prensa que han enviado a los medios anunciáis que estudiáis acciones legales "por daño reputacional y competencia desleal". ¿Darán el paso de acudir a los tribunales?

R. Estamos trabajando en ello. Hay una cosa muy clara: nosotros siempre hemos estado tranquilos. Hemos trabajado conforme a una ordenanza municipal muy clara, hemos firmado un convenio con Contursa, la empresa pública del Ayuntamiento, cuyo objetivo es atraer turismo y riqueza a la ciudad. Hemos logrado posicionar una marca muy potente en solo cinco años y tenemos un acuerdo a seis años, pero solicitando y obteniendo licencias año a año, tal y como marca la normativa.

Hemos trabajado conforme a una ordenanza municipal muy clara, hemos firmado un convenio con Contursa, la empresa pública del Ayuntamiento, cuyo objetivo es atraer turismo y riqueza a la ciudad

El problema ha sido el uso torticero de la prensa. Desde julio este señor anunciaba denuncias que no existían, hablaba de 16 o 17 promotores, presentaba escritos firmados solo por él y todo eso se lanzaba mediáticamente. Finalmente presentó la denuncia a finales de noviembre y en menos de 30 días, el fiscal concluye que no hay indicios de delito. Es más, la denuncia se basa en recortes de prensa generados por él mismo. Eso es muy significativo.

P. ¿Todo este proceso ha provocado un perjuicio económico real?

R. Sí, sin duda. Nos ha afectado a todos los niveles: Hemos perdido algunos contratos con artistas, ha habido patrocinadores que se han retirado y también entidades financieras que nos han dado negativas por esta situación. Hasta el pasado martes seguíamos teniendo rechazos por este tema.

Vista de la Plaza de España durante el concierto de Justin Timberlake, en el concierto inaugural de Icónica 2025. / NICCOLO GUASTI / Icónica

P. ¿Tenéis ya una cifra económica concreta de ese quebranto económico?

R. Estamos trabajando en ello ahora mismo. Cuando tengamos una cifra sólida la facilitaremos. Hemos sido muy cautos durante todo el proceso: no hemos respondido con ataques ni con comunicados agresivos porque confiábamos en la justicia. Ahora la justicia ha hablado y ha archivado la denuncia, y lo que toca es valorar cómo reparar el daño causado a la marca Icónica.

"Hemos perdido contratos con artistas y patrocinadores, vamos a ver cómo reparamos el daño"

P. Para quien sea ajeno totalmente a este mundo, ¿este tipo de conflictos y denuncias son habituales en el sector de la promoción musical o es algo excepcional?

R. Como en todos los sectores, hay de todo. Hay grandes profesionales, muy formados, que trabajan desde el respeto y con los que todo es negociable y dialogable. Y luego hay otros que conciben esto como un casino, donde solo importa ganar dinero a cualquier precio. Yo defiendo que todo el mundo use las herramientas legales que existen si cree que algo no está bien. Lo que no me parece ni inteligente ni respetable es usar denuncias y la prensa para desprestigiar a otros festivales o empresas. Hoy me ha pasado a mí, pero podría haber pasado en cualquier otro ámbito. Aquí se ha mentido, se ha exagerado y se ha construido un relato falso para dañar una marca.

P. En los últimos meses, ¿qué nos queda por conocer del cartel de Icónica 2025?

R. Ahora mismo llevamos 22 artistas/noches ya confirmadas. Seguramente este año estaremos entre 30 y 32 noches, aunque todavía no es definitivo. De los 8 o 10 nombres que quedan por anunciar, ya tenemos firmados cuatro bastante potentes. El resto llegarán. Con un cartel tan sólido, muchos artistas quieren sumarse. Además, esta resolución de la Fiscalía va a ayudar a que las oficinas y representantes que estaban intranquilos vuelvan a apostar con total tranquilidad por Icónica y por Sevilla.

Seguramente este año estaremos entre 30 y 32 noches. De los 8 o 10 nombres que quedan por anunciar, ya tenemos firmados cuatro bastante potentes

P. De lo que ya conocemos, ¿qué conciertos recomienda?

R. Mi intención siempre ha sido que Icónica sea un festival súper ecléctico, con propuestas para todos los gustos. Este año creo que podemos estar bastante de acuerdo en que artistas como Sting, Jamiroquai, Maroon 5, Marilyn Manson o Robbie Williams son cabezas de cartel de cualquier festival del mundo, y es muy interesante poder tenerlos en Sevilla. Y luego, a nivel personal, hay conciertos que me apetecen especialmente, como el de Moby o el de La Plazuela junto a Califato 3/4.

P. Hay muchas voces que insisten en que el lugar natural de Icónica debería ser el Auditorio de la Cartuja y no la Plaza de España. ¿Qué responde?

R. Icónica nació a partir de una idea concebida en la propia Plaza de España. Yo recuperé un recuerdo de niño: la presentación del Curro de la Expo 92, en 1989, que reunió a más de 50.000 personas allí. Nuestro modelo siempre ha sido poner en valor el patrimonio de Sevilla. En las ciudades de costa, los festivales se apoyan en la playa; Sevilla tiene patrimonio. En Italia, por ejemplo, es muy habitual que las ciudades patrimoniales celebren festivales de verano en espacios históricos. Esa es nuestra apuesta.

Por supuesto, deseamos que el Auditorio de la Cartuja se recupere y allí haremos muchas cosas, pero nuestro proyecto es poner en valor la Plaza de España como elemento diferencial para competir turísticamente. Gracias a Icónica hemos conseguido desestacionalizar el turismo en una época históricamente baja para Sevilla, ofreciendo una propuesta cultural y musical de primer nivel ligada al patrimonio.

P. ¿Vais a presentaros al concurso para la gestión del Auditorio de la Cartuja?

R. Nuestra idea es que sí. Estamos esperando a conocer el pliego. Somos una empresa muy enfocada en Sevilla y queremos seguir apostando por la ciudad, igual que vamos a hacer con la recuperación de la Casa Natal de Velázquez. Es un proyecto muy importante y queremos estar, tendremos que rodearnos de los socios adecuados. Si no creyéramos que podemos aportar valor, no nos presentaríamos, pero creemos que sí podemos hacerlo.