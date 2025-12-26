La oferta de Targhetta se topa con trabas para hacerse con las marcas de La Cartuja

La emblemática firma de loza sevillana La Cartuja Pickman vive momentos de incertidumbre antes de que se determine cuál de las dos ofertas presentadas por la empresa sale adelante. La primera de ellas ha sido formulada por el industrial Javier Targhetta -presidente de Atlantic Copper- y respaldada por el grupo inversor chileno formado por Gabriela y Paola Luksic. La segunda viene de Porvasal, una compañía valenciana dedicada a la fabricación de porcelana que ha mantenido vinculación la actual propietaria de La Cartuja, la familia Zapata.

Lo que entra dentro del proceso de venta es la unidad productiva, valorada en algo más de medio millón de euros, donde se incluían, entre otras cuestiones, stock de vajillas, mobiliario y hornos, así como los costes derivados de la asunción de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores, que ascendían a 673.000 euros.

El coste

Lo que no se incluyen, al no ser ya propiedad de la familia Zapata -que está detrás de Ultralta , la empresa que dirige La Cartuja Pickman- son las marcas de la compañía, que fueron adquiridas en 2022, en pleno concurso de acreedores, por Nox Industrial a un precio de 800.000 euros, aunque sí el derecho de recompra sobre las principales enseñas, entre ellas, La Cartuja de Sevilla y La Cartuja de Sevilla Pickman.

La oferta del grupo Luksic y Targhetta -que fuentes próximas a la operación valoran en más de 1,5 millones- ha tratado, en paralelo, negociar la compra de la marca, sin éxito. "Los inversores han intentado completar la adquisición de las marcas a la vez que presentaban la oferta, pero ello no ha sido posible por razones ajenas a su voluntad, por lo que esperan que dicha adquisición se pueda completar en los próximos días, paso imprescindible para, en caso de ser los adjudicatarios, llevar a cabo la adquisición de todos los demás activos, así como para hacerse cargo de la mayoría de los empleados y de la respectiva deuda con la Seguridad Social", han subrayado en un comunicado de prensa.

Oferta vinculada a hacerse con la marca

Hay que recordar que Nox Industrial está administrada por Juan Manuel Martín Buendía, quien comparte funciones en otras empresas con miembros de la familia Zapata. Para la oferta de Targhetta, es esencial hacerse con las marcas de La Cartuja de Sevilla para seguir adelante con la operación.

La oferta de Targhetta incluye mantener 30 de los 36 empleos, la apertura a mercados internacionales y el traslado a unas instalaciones más eficientes, "siempre en Sevilla". El precio ofertado por la adquisición de la unidad productiva es de 120.000 euros.

Este proyecto empresarial tiene dos pilares fundamentales, según detalla la oferta. Por un lado, "mantener la esencia y la tradición de la marca La Cartuja de Sevilla" y, por otro, "mantener, e incluso reforzar, la notable imagen de calidad de la marca, del proceso de fabricación de los productos de loza comercializados bajo la misma y de los propios productos comercializados".

Además, prevé respetar la actual ubicación de dicha actividad en Sevilla, "en relación con la propia fabricación de los productos, que seguiría localizada en la provincia, inicialmente en su actual ubicación, sin descartar una reubicación en unas instalaciones más eficientes en el plazo más adecuado para la viabilidad del negocio".

Inclusión de perfiles directivos en áreas clave

Según el comunicado difundido se asegura que, en las últimas semanas, el grupo ha desarrollado una intensa labor de estudio y análisis, tanto con los actuales propietarios de la compañía como con los representantes de los trabajadores. "El objetivo es mantener a la mayoría de los empleados e iniciar de forma inmediata inversiones en recursos humanos, materiales y maquinaria necesarios para el normal desarrollo de la actividad productiva, las ventas y, en suma, alcanzar los objetivos inherentes a cualquier actividad empresarial", ha indicado.

La hoja de ruta incluiría la incorporación, a corto plazo, de perfiles directivos en áreas clave y la inversión en una infraestructura industrial moderna que permita dotar a la nueva compañía de competitividad y viabilidad en el menor plazo posible. Para tal propósito, se constituiría una nueva sociedad con domicilio social en Sevilla. El grupo inversor ha elaborado una oferta sólida y rigurosa, asesorada por firmas de primer nivel y diseñada tras un análisis detallado de la posición de todas las partes implicadas en la resolución de la crisis.

Símbolo del patrimonio industrial sevillano

Targhetta ha afirmado que el grupo inversor "está informando públicamente a la sociedad sobre los aspectos fundamentales de su oferta por el enorme interés social, mediático y político que ha suscitado la venta de estos activos, así como por la urgencia en los plazos que impone el proceso para evitar la liquidación de dichos activos". A la vez, ha manifestado“nuestro máximo respeto a cualesquiera que sean las decisiones que adopten quienes deben velar por la materialización final de este proceso”. Targhetta ha insistido en que “el éxito de este proyecto requerirá el esfuerzo colectivo de, además de los inversores, los anteriores propietarios, empleados, clientes, administraciones públicas y, en general, la sociedad sevillana”.

"La Cartuja Pickman, emblemática por su historia y tradición, representa un símbolo del patrimonio industrial de Sevilla. El relanzamiento de la compañía no solo busca preservar su legado, sino también fomentar la creación de empleo y fortalecer el tejido empresarial local. Este proyecto aspira a reposicionar a la empresa como referente en la producción de loza tanto a nivel nacional como internacional, respetando sus valores históricos y apostando por la innovación y la excelencia", ha abundado.