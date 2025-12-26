Mapa Rancio
Ni en casa ni en Plaza Nueva: Rancio te dice dónde comerte las uvas en Sevilla esta Nochevieja
La ciudad recupera una tradición que se había perdido hace años y que es muy sevillana
Sevilla se prepara para festejar el Fin de Año. Las lentejuelas y los matasuegras ya están preparados para salir en una de las noches más festivas del año en la que daremos la bienvenida a 2026 con las tradicionales uvas de la suerte.
Lo común en Sevilla, si quieres comerte las uvas fuera de casa, es ir a Plaza Nueva, que cada 31 de diciembre se convierte en nuestra particular Puerta del Sol. Sin embargo, este año, Sevilla recupera una tradición que se había perdido años atrás y Julio Muñoz, Rancio Sevillano, nos enseña dónde nos podemos comer este año las uvas recuperando este espacio tan nuestro y tan desconocido para muchos hasta ahora.
Esta Nochevieja, Santa Catalina le hará la competencia a la Plaza Nueva gracias a esta iniciativa. ¿Te apuntas a tomarte allí las uvas de la suerte?
