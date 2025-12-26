La ilusión vuelve a Sevilla: los mejores lugares para ver la Cabalgata de Reyes de Sevilla 2026

La Cabalgata de Reyes Magos tendrá un nuevo recorrido en 2026 debido a las obras que se están produciendo en la ciudad, según confirmó el Ateneo de Sevilla.

Con un nuevo itinerario que atraviesa buena parte de la ciudad, la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla ofrece numerosos puntos estratégicos para disfrutar del desfile, tanto en el centro como en los barrios. La elección del lugar es clave para evitar aglomeraciones y garantizar una buena visibilidad, especialmente si se acude con niños. Aquí te ofrecemos cinco puntos claves.

La salida como eclosión de la ilusión

El cortejo saldrá del Rectorado de la Universidad de Sevilla por la calle Palos de la Frontera. Se trata de uno de los tramos más recomendable en el entorno de la Universidad de Sevilla y la Avenida del Cid, donde la cabalgata inicia su recorrido y el público puede disfrutar del desfile con mayor comodidad y menos masificación.

Será a partir de las 16.00 horas de la tarde cuando los preparativos de la cabalgata llenen de ilusión el entorno de la sede universitaria. La música, el confeti y el griterío forman una atmósfera única para la puesta en marcha de las treinta y tres carrozas que componen el cortejo real.

Estrella de la Ilusión de Sevilla 2024 / El Correo

También destacan Menéndez y Pelayo y María Auxiliadora, avenidas amplias que permiten ver las carrozas con tranquilidad y facilitan el acceso y la movilidad.

La Macarena entre la noche y el día

Tras recorrer la Ronda Histórica, la Cabalgata llegará a la Macarena a eso de las seis y media de la tarde. Un punto que servirá como fronterizo entre el día y la noche y que permitirá ver al espectador ver a las carrozas iluminadas con luz natural y con luz artificial.

Hay que destacar que es un punto ideal para ir con niños pues la amplitud de la calle Resolana permite manejarse con cierta facilidad y sensación de seguridad para acudir con los más pequeños de la casa.

Carroza del Rey Baltazar por la Macarena, imagen de archivo / El Correo

La Campana punto neurálgico de la ciudad

El centro de Sevilla permitirá vivir momentos de magia en la plaza de la Campana. Desde las horas previas se soltarán globos y pelotas gigantes para amenizar la larga espera del cortejo. Diferentes puntos como la Plaza del Duque de la Victoria, la Campana y la calle O’Donnell concentran el ambiente más tradicional y festivo, aunque también registran una mayor afluencia de público.

Para quienes busquen una experiencia más relajada, calles como Trajano, San Pablo o la Plaza de la Magdalena ofrecen buena visibilidad con algo menos de densidad de espectadores.

Una vez llegue la Estrella de la Ilusión, será un no parar de alegría y de caramelos ya que es uno de los puntos donde más dulces se pueden recoger por ser la zona más estrecha y angosta del recorrido de la cabalgata.

Carroza de la Cabalgata de Reyes a su paso por la plaza del Duque, imagen de archivo / El Correo

Triana puente y aparte

Con un puente de Isabel II decorado y una plaza del Altozano en plena ebullición, el viejo arrabal recibirá a los Reyes Magos a partir de las siete y media de la tarde. La calle San Jacinto es un punto ideal para ver el colorido bajar desde el Puente de Triana.

Otro punto muy recomendable es la llegada a la capilla de la Estrella en la que Melchor, Gaspar y Baltasar suelen hacer ofrendas florales a las imágenes de la corporación del Domingo de Ramos.

Carroza de Palas Atenea a su paso por Triana, imagen de archivo / El Correo

Los Remedios será de nuevo el punto álgido

La calle Asunción se ha convertido en los últimos años en un punto fijo para los amantes de la Cabalgata. Fiesta y mucha guasa reciben cada año a las 33 carrozas ateneistas desde la plaza de Cuba hasta Virgen de Luján. También se suma la avenida de República Argentina que destaca por su amplitud y facilidad para encontrar sitio, incluso llegando más tarde.

Un punto de especial relevancia será la calle Esperanza de Triana, que este año pasará como novedad debido a las obras de Pagés del Corro. Loss balcones de la calle se encargarán de animar con música el paso de toda la cabalgata y las horas previas a la llegada de la Estrella de la Ilusión.

Carroza del Mago de la Ilusión a su paso por Los Remedios, imagen de archivo / El Correo

El tramo final

Finalmente, el tramo por el Paseo de las Delicias, la Avenida de Roma y la vuelta a Palos de la Frontera es una buena opción para quienes prefieren evitar las grandes concentraciones del centro, manteniendo una excelente visión del desfile y un ambiente más cómodo para disfrutar de una de las citas más esperadas de la Navidad sevillana.

Itinerario de la Cabalgata de Reyes de Sevilla de 2026