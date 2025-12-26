Desarticulada una organización criminal en La Luisiana que traficaba con heroína en pastillas, cocaína y tabaco de contrabando

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en la localidad sevillana de La Luisiana, dedicada a la venta de sustancias estupefacientes y tabaco de contrabando, en el marco de la operación Itálica162 ANALUISA-VISITAIL. La actuación se ha saldado con siete personas detenidas y una investigada, a las que se les imputan delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, quedando desmantelado uno de los puntos de venta de droga más activos de la comarca ecijana.

La investigación se inició en el mes de septiembre, tras recibirse un aviso que alertaba de un punto de venta muy activo de drogas en la campiña de Écija. A raíz de esta información se constituyó un equipo conjunto entre Guardia Civil y Policía Nacional, que permitió identificar el lugar de venta, a la persona encargada de la custodia y distribución del material ilícito, así como el modus operandi del grupo y los distintos puntos logísticos utilizados para el desarrollo de su actividad, pese a las fuertes medidas de seguridad adoptadas por la organización.

La Guardia Civil y Policía Nacional han procedido a la desarticulación de una red criminal en la Luisiana / El Correo

El punto de almacenamiento de droga

Tras reunir las pruebas necesarias, la Autoridad Judicial autorizó la entrada y registro de varios domicilios en La Luisiana, donde se localizó el principal punto de almacenamiento y venta de la droga, además de dos plantaciones indoor de marihuana. En los registros se intervinieron 2.145 gramos de cocaína, 2.890 gramos de hachís, 36,30 gramos de marihuana, 295 gramos de cogollos, 495 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, 1.073 cajetillas de tabaco de contrabando, 75 dosis de Viagra prohibida en la Unión Europea y 67 gramos de heroína.

Uno de los aspectos más relevantes de la operación es que, por primera vez en la provincia de Sevilla, se han intervenido dosis de heroína con forma y apariencia de pastillas, un formato poco habitual en España. Según los investigadores, esta presentación busca hacer más atractiva la sustancia, reducir la percepción de riesgo y facilitar su consumo entre nuevos usuarios, pese al fuerte estigma social asociado a esta droga. La operación ha sido desarrollada por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil del Puerto de Sevilla, el Grupo Operativo Local de Policía Judicial de la Policía Nacional de Écija y la USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.