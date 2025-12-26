Cuando el empleo cambia barrios: 414 personas vulnerables acceden al mercado laboral en Sevilla

Un total de 414 personas en situación de vulnerabilidad han accedido a un empleo en Sevilla a lo largo de 2025, gracias a los programas de inserción sociolaboral desarrollados por el Ayuntamiento de Sevilla en los barrios con mayores dificultades sociales. Los resultados llegan tras la puesta en marcha de más de 1.160 itinerarios personalizados, centrados en mejorar la formación, las competencias profesionales y la autonomía de los participantes.

La estrategia local, incluida en la ERACIS+, se ha desplegado en seis zonas especialmente desfavorecidas de la ciudad, donde equipos técnicos han acompañado de forma individualizada a personas con mayores obstáculos para acceder al mercado laboral. El objetivo ha sido claro: romper el círculo de la exclusión social desde el empleo, adaptando cada itinerario a la realidad personal y profesional de cada participante.

Uno de los datos más destacados del balance es la alta participación femenina, ya que dos de cada tres personas beneficiarias han sido mujeres (66,5 %), frente a un 33 % de hombres. Una tendencia que refleja el peso que siguen teniendo las dificultades laborales en determinados perfiles femeninos, especialmente en entornos con menos oportunidades.

La Plata-Padre Pío-Palmete y Torreblanca, a la cabeza

Por territorios, La Plata–Padre Pío–Palmete lidera el número de itinerarios desarrollados, con 278, seguida de Torreblanca de los Caños, con 246. A continuación se sitúan Tres Barrios-Amate (227), Polígono Sur (211), Polígono Norte–El Vacie (165) y, en menor medida, la Barriada del Cerezo, con 36 itinerarios.

El trabajo en estas zonas se ha apoyado en la coordinación entre profesionales sociales, entidades colaboradoras y empresas, facilitando no solo el acceso a un contrato, sino también la adquisición de habilidades clave para mantenerse en el empleo a medio y largo plazo.

Empleo como herramienta contra la desigualdad

Los datos ponen de relieve el impacto directo de estas políticas en la reducción de las desigualdades entre barrios, demostrando que el empleo sigue siendo una de las herramientas más eficaces para avanzar hacia una ciudad más cohesionada.

El balance anual refuerza la apuesta municipal por programas centrados en las personas, que priorizan la empleabilidad, la formación y la integración social como pilares para transformar realidades marcadas por la precariedad y la falta de oportunidades.

Con estos resultados, Sevilla consolida una línea de trabajo que busca llevar las oportunidades allí donde más se necesitan, situando el empleo como motor de cambio social y de futuro para cientos de familias.