La Fiscalía tumba la denuncia contra Icónica por el uso de la Plaza de España
El Ministerio Público ha archivado la denuncia del promotor de Concert Music contra la compañía Green Cow, responsable del festival que se celebra en el emblemático espacio de la Exposición del 29
Carpetazo a la denuncia de los promotores musicales que denunciaron ante la Fiscalía de Sevilla a Green Cow, la empresa creadora que está detrás de Icónica Santalucía Sevilla Fest que se celebra en la Plaza de España desde hace cinco años. Así se lo ha notificado el Ministerio Público a la compañía creada por el empresario Javier Esteban. Se pone fin así a una denuncia que ha tensionado en los últimos meses el ecosistema de festivales en España.
El Ministerio Público considera que no existen indicios suficientes de delito en los hechos denunciados por los empresarios del sector musical, que cuestionaban la legalidad del evento y su impacto en la competencia.
La denuncia fue presentada por más de 16 empresarios relacionados con el negocio musical, que sostenían que la celebración del festival podría suponer un trato de favor y un perjuicio para otras iniciativas privadas, además de posibles irregularidades administrativas en la concesión de autorizaciones. Sin embargo, tras analizar la documentación aportada y recabar los informes correspondientes, la Fiscalía concluye que no procede continuar con la investigación.
Todos estos meses, la empresa ha reiterado que Icónica Santalucía Sevilla Fest se ha consolidado como un evento cultural de referencia, con un impacto económico y turístico significativo para la ciudad.
El archivo de la denuncia supone un respaldo jurídico a la celebración del festival, que en sus últimas ediciones ha reunido a miles de asistentes y ha contado con artistas nacionales e internacionales.
