Cabalgata de Reyes Magos 2026
Heraldo Real de Sevilla 2026: recorrido oficial, hora de salida y calles con mejor visibilidad
El Ateneo de Sevilla ha anunciado modificaciones en los recorridos oficiales del Heraldo Real por las obras en la ciudad
La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla ya se acerca y, antes de que Sus Majestades recorran la ciudad, los sevillanos vivirán los tradicionales actos del Cartero Real y del Heraldo. De cara a la edición de 2026, el Ateneo de Sevilla ha anunciado modificaciones en el recorrido del Heraldo Real debido a las obras que actualmente se desarrollan en distintas calles de la capital.
El Heraldo Real saldrá a las calles el próximo 4 de enero a partir de las 17.45 horas, mientras que la Cabalgata de Reyes Magos lo hará el día 5 con un nuevo recorrido debido a las obras de Pagés del Corro a las 16.15 horas. Ambos cuentan este nuevo año con itinerarios adaptados para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los desfiles.
Según detallan fuentes municipales, estos cambios son el resultado de la coordinación institucional entre el Ateneo de Sevilla y el Ayuntamiento, a través de las delegaciones de Fiestas Mayores y de Movilidad y Seguridad, tras analizar los puntos afectados por las obras, los flujos de tránsito y las medidas necesarias para proteger al público asistente.
Dónde se puede ver el Heraldo Real
El Heraldo Real podrá verse a lo largo de todo su recorrido por el centro de Sevilla, con puntos especialmente destacados como la calle Orfila, donde dará comienzo el desfile a las 17.45 horas, así como la Campana, uno de los tramos con más ambiente, la emblemática calle Sierpes, la Plaza del Salvador, que ofrece buena visibilidad, la Plaza de San Francisco, frente al Ayuntamiento, la amplia Avenida de la Constitución y la Plaza Nueva, por donde pasará en el recorrido de vuelta.
Para quienes busquen mayor comodidad y menos aglomeraciones, calles como Santa María de Gracia, Tarifa, Sagasta o Álvarez Quintero suelen ser una buena opción, mientras que el entorno de la Catedral y la Plaza Virgen de los Reyes se presenta como uno de los enclaves más solemnes y especiales del itinerario.
Itinerario y recorrido del Heraldo Real de Sevilla
- Orfila (salida a las 17.45 horas)
- Javier Lasso de la Vega
- Tarifa
- Santa María de Gracia
- Campana
- Sierpes
- Sagasta
- Plaza del Salvador
- Álvarez Quintero
- Manuel Cortina
- Francisco Bruna
- Plaza de San Francisco
- Hernando Colón
- Alemanes
- Placentines
- Plaza Virgen de los Reyes
- Plaza del Triunfo
- Fray Ceferino González
- Avenida de la Constitución
- Ayuntamiento
Recorrido de vuelta:
- Plaza Nueva
- Méndez Núñez
- Plaza de la Magdalena
- O’Donnell
- Campana
- Santa María de Gracia
- Tarifa
- Javier Lasso de la Vega
- Orfila
- El emblemático restaurante de Sevilla que recomienda visitar el chef José Andrés: “Con tapas geniales y una manzanilla excelente"
- Un accidente con un autobús de Tussam deja 20 heridos en Nervión
- La Guardia Civil conquista la Navidad con un cortometraje cargado de emoción: 500 .000 reproducciones y 25.000 likes en Instagram
- El primer colegio público de Primaria del barrio de Entrenúcleos estará listo a finales de 2027
- Don Omar anuncia concierto en Sevilla este verano: fecha y cómo conseguir las entradas
- Este martes habrá lluvias y tormentas en Sevilla: el pico llegará a esta hora según Aemet
- El mapa de la despoblación en Sevilla: 20 municipios en riesgo de quedarse sin vecinos
- Las VPO en alquiler llegan a la Cruz del Campo: un nuevo edificio de 9 plantas albergará 41 viviendas asequibles