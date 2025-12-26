Heraldo Real de Sevilla 2026: recorrido oficial, hora de salida y calles con mejor visibilidad

La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla ya se acerca y, antes de que Sus Majestades recorran la ciudad, los sevillanos vivirán los tradicionales actos del Cartero Real y del Heraldo. De cara a la edición de 2026, el Ateneo de Sevilla ha anunciado modificaciones en el recorrido del Heraldo Real debido a las obras que actualmente se desarrollan en distintas calles de la capital.

El Heraldo Real saldrá a las calles el próximo 4 de enero a partir de las 17.45 horas, mientras que la Cabalgata de Reyes Magos lo hará el día 5 con un nuevo recorrido debido a las obras de Pagés del Corro a las 16.15 horas. Ambos cuentan este nuevo año con itinerarios adaptados para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los desfiles.

Según detallan fuentes municipales, estos cambios son el resultado de la coordinación institucional entre el Ateneo de Sevilla y el Ayuntamiento, a través de las delegaciones de Fiestas Mayores y de Movilidad y Seguridad, tras analizar los puntos afectados por las obras, los flujos de tránsito y las medidas necesarias para proteger al público asistente.

Dónde se puede ver el Heraldo Real

El Heraldo Real podrá verse a lo largo de todo su recorrido por el centro de Sevilla, con puntos especialmente destacados como la calle Orfila, donde dará comienzo el desfile a las 17.45 horas, así como la Campana, uno de los tramos con más ambiente, la emblemática calle Sierpes, la Plaza del Salvador, que ofrece buena visibilidad, la Plaza de San Francisco, frente al Ayuntamiento, la amplia Avenida de la Constitución y la Plaza Nueva, por donde pasará en el recorrido de vuelta.

Para quienes busquen mayor comodidad y menos aglomeraciones, calles como Santa María de Gracia, Tarifa, Sagasta o Álvarez Quintero suelen ser una buena opción, mientras que el entorno de la Catedral y la Plaza Virgen de los Reyes se presenta como uno de los enclaves más solemnes y especiales del itinerario.

Itinerario y recorrido del Heraldo Real de Sevilla

Orfila (salida a las 17.45 horas)

Javier Lasso de la Vega

Tarifa

Santa María de Gracia

Campana

Sierpes

Sagasta

Plaza del Salvador

Álvarez Quintero

Manuel Cortina

Francisco Bruna

Plaza de San Francisco

Hernando Colón

Alemanes

Placentines

Plaza Virgen de los Reyes

Plaza del Triunfo

Fray Ceferino González

Avenida de la Constitución

Ayuntamiento

Recorrido de vuelta: