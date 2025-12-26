El Hospital Virgen Macarena entra en la lista de Forbes de los mejores hospitales de España

La excelencia clínica que se practica a diario en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla acaba de recibir un nuevo respaldo de prestigio. La revista Forbes ha incluido al centro sevillano en su lista de mejores hospitales de España por especialidades, un reconocimiento que sitúa al hospital entre los grandes referentes del sistema sanitario nacional.

El Virgen Macarena entra en esta selección gracias a su Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, una unidad que combina alta capacidad asistencial, innovación tecnológica y un sólido compromiso con la formación y la investigación, ha compartido el centro en una nota. Al frente del servicio se encuentra Salvador Morales, quien además ha sido incluido en la lista de los 100 mejores médicos de España, también elaborada por Forbes.

Para confeccionar este ranking, la publicación especializada ha analizado más de 700 hospitales de todo el país, valorando indicadores nacionales e internacionales, premios recibidos y los hitos más relevantes alcanzados por cada centro. El resultado es una selección muy limitada: 36 hospitales destacados en 12 especialidades médicas. En ese contexto, Forbes define al Virgen Macarena como "uno de los grandes referentes del sistema sanitario público andaluz", subrayando su capacidad asistencial y su proyección dentro y fuera de España.

La revista pone el foco en la amplitud y complejidad de las patologías que aborda el servicio, desde enfermedades hepatobiliares, pancreáticas y colorrectales, hasta cirugía endocrina o de la pared abdominal, siempre apoyadas en técnicas avanzadas. Pero el reconocimiento va más allá del quirófano: también destaca el papel del equipo en la formación de profesionales y en la producción científica, dos pilares que han contribuido a su prestigio internacional.

Apoyado en la innovación

En los últimos años, el Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo ha vivido una transformación profunda, impulsada por una apuesta clara por la cirugía mínimamente invasiva, la robótica, la inteligencia artificial y, más recientemente, la realidad aumentada aplicada a procedimientos quirúrgicos. Estos avances han permitido mejorar la precisión y la seguridad de las intervenciones, además de optimizar tiempos y recursos.

Detrás de este salto cualitativo hay un elemento clave: el trabajo en equipo. La unidad ha reorganizado agendas, priorizado intervenciones según criterios clínicos y reforzado su relación con los pacientes. Se han abierto canales de comunicación directa, implantado encuestas de satisfacción y organizado encuentros con asociaciones de pacientes para incorporar su visión a la toma de decisiones sanitarias.

Este modelo ha convertido al Virgen Macarena en un centro de referencia internacional en formación quirúrgica, con jornadas y programas a los que acuden profesionales de distintos países y con el aval de sociedades científicas europeas. Un reconocimiento que no solo premia la tecnología, sino también la forma de entender la medicina: cercana, innovadora y orientada a la mejora constante.

El espaldarazo de Forbes no es solo una distinción simbólica. Es la confirmación de que, desde Sevilla, se está haciendo cirugía de vanguardia al más alto nivel y que el talento de sus profesionales sitúa al Hospital Universitario Virgen Macarena en el mapa de la excelencia sanitaria nacional e internacional.