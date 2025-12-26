De Japón a Sevilla: Daiki Mori lía el taco en Navidad con los Soto y arrasa en redes

Daiki Mori lo ha vuelto a hacer. El japonés afincado en Sevilla desde hace cinco años se ha convertido de nuevo en protagonista en redes sociales tras aparecer en un vídeo bailando sevillanas en plena cena de Nochebuena junto a la familia del cantante José Manuel Soto. Las imágenes, cargadas de arte y naturalidad, muestran a Daiki celebrando la Navidad como un sevillano más y han vuelto a despertar la simpatía de miles de usuarios con el villancico "Ay, José".

El cantante José Manuel Soto compartió el momento en sus redes con un mensaje que no tardó en hacerse viral: “Daiki vino a Sevilla hace cinco años y se enamoró de esta tierra, ya es uno más de la familia. Le encanta el flamenco, los toros, la cerveza, la Navidad, la feria y el arte de Andalucía, está sembrao…”.

Una declaración que refuerza la idea de que Daiki ya no es un turista que vino a vivir en Sevilla, sino que ya forma parte de la idiosincracia de la ciudad perfectamente integrado en la familia. En el vídeo aparece la familia de los Soto, Fran Rivera y más allegados.

Las otras pasiones de Daki Mori: los toros y la Feria de Abril

No es la primera vez que Daiki Mori conquista a Sevilla. El japonés, que trabaja como entrenador asistente y analista en el Club Atlético Central, se ha ganado el cariño del público por su pasión sincera por las tradiciones andaluzas. Habitual de la Feria de Abril, de los toros en la Maestranza y del ambiente flamenco, incluso su vida inspiró a Jaime Soto para el tema de Las sevillanas del Daiki, convertido en todo un himno de la Feria de Sevilla.

La escena de Nochebuena ha sido interpretada en redes como un ejemplo de convivencia y fraternidad. "Tengo la suerte de encontrarme con la mejor familia de Sevilla", comentó el propio Daiki. El arte no entiende de fronteras ni de cultura. Y es que, una vez más, Daiki ha demostrado que Sevilla no solo se visita: Se vive, se siente y se baila.