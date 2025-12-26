Manu Sánchez, Hijo Predilecto de Dos Hermanas: "Pensaba que no había premio más grande..."

Dos Hermanas rendirá homenaje a uno de sus vecinos más queridos. El humorista y comunicador Manu Sánchez será nombrado Hijo Predilecto de la ciudad y recibirá la Medalla de Oro de Dos Hermanas, una distinción aprobada en pleno municipal con el respaldo de todas las formaciones políticas, salvo el voto en contra de Vox.

El reconocimiento ha sido recibido con emoción por el propio Manu Sánchez, que ha querido compartirlo públicamente a través de un mensaje en redes sociales cargado de identidad nazarena y sentimiento de pertenencia. "Dicen que nadie es profeta en su tierra, y la mía me lleva en volandas desde el más absoluto de los orígenes", ha escrito el humorista, agradeciendo el cariño de su pueblo y reivindicando sus raíces en los barrios, calles y vivencias que han marcado su vida.

En un texto muy personal, Sánchez se define como "este niño de Elcano, la Hacendita, los Pisos de Chocolate y el barrio de la Pólvora", recordando también su infancia en calles como Patomás o la Plazoleta, su vinculación con el baloncesto en Dos Hermanas, su sentimiento cofrade y su identidad como "valmista confeso". "Pensaba que no había premio más grande… y va y se podía mejorar", afirma, celebrando un reconocimiento que considera "aún más humano, aún más honesto, aún más como Dos Hermanas. Aún más nuestro".

El Ayuntamiento ha subrayado que el nombramiento como Hijo Predilecto y la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad reconocen la trayectoria profesional y personal de Manu Sánchez, así como su constante defensa de la identidad andaluza y nazarena, y su capacidad para llevar el nombre de Dos Hermanas por toda España.

La distinción se suma a una carrera marcada por el éxito en televisión, teatro y radio, pero también por una fuerte conexión con su tierra natal, que el propio humorista no ha dejado de reivindicar en cada etapa de su vida. "¡Viva Dos Hermanas!", concluye su mensaje, convertido ya en símbolo de un reconocimiento que trasciende lo institucional para convertirse en un homenaje colectivo de su ciudad a uno de los suyos.