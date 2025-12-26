Sevilla
Un milagro de Navidad en Bormujos: la rápida actuación policial salva la vida de una bebé de un año
Los agentes tuvieron que trasladar de urgencia a Janet, de 12 meses, al hospital de San Juan de Dios
La Navidad dejó una historia cargada de emoción en Bormujos. La alcaldesa del municipio, Lola Romero (PP), ha dado a conocer a través de sus redes sociales la intervención de la Policía Local que permitió salvar la vida de Janet, una niña de apenas un año que llegó a estar en estado crítico durante la noche previa a Nochebuena. “Esta noche nace el Niño Dios y anoche volvió a nacer Janet”, comenzaba el mensaje compartido por la regidora.
Según relata la regidora, los hechos ocurrieron en la noche de este 23 de diciembre. Varias patrullas fueron requeridas de urgencia por unos padres que circulaban en su vehículo con su hija, que estaba convulsionando y no reaccionaba. Los agentes escoltaron el coche rumbo al Hospital San Juan de Dios de Bormujos, pero a mitad de camino el vehículo familiar sufrió una avería. Rápidamente los agentes trasladaron a la madre y a la pequeña, en estado semiinconsciente, en uno de los patrulleros.
Una vez llegados al servicio de Urgencias del Hospital, la menor fue estabilizada por los servicios sanitarios tras varios minutos intentando reanimarla. La noticia fue comunicada tanto a la familia como a los agentes implicados que consiguieron salvar la vida de Janet. De hecho, la propia familia mandó un ramo de flores al consistorio del municipio con una nota de agradecimiento dirigida a la Policía Local de Bormujos.
El emotivo mensaje de agradecimiento
En ella, la familia de la pequeña expresa su gratitud a “los patrulleros de la noche del 23 de diciembre” por haberles ayudado a llegar a tiempo al hospital. El mensaje, firmado simbólicamente “de parte de la bebé Janet, de 12 meses”, concluye deseando felices fiestas, un gesto que pone rostro humano a una intervención que resultó decisiva y que ha sido recibida con emoción por vecinos y agentes del municipio.
La alcaldesa ha querido agradecer públicamente la labor de policías, sanitarios y servicios de emergencia, destacando su entrega “también en noches tan especiales como esta”, y subrayando que gracias a su actuación, Janet hoy puede celebrar la vida.
