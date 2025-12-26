Miriam Reyes, historiadora del arte sevillana: "El trato de Picasso con las mujeres fue despreciable"

No importa en qué rincón del mundo pronuncies sus nombres, todos los ciudadanos de la geografía internacional conocen a las principales figuras de la Historia del Arte, como Picasso, Dalí o Caravaggio. Así, son mundialmente respetados por sus obras e impronta, pero lo que la mayoría de usuarios desconoce son 'las perlas' que se esconden tras ellos.

Un término que hace referencia a la ya emblemática canción de Rosalía en la que habla de esos hombres de los que guarda un recuerdo negativo y que ha querido utilizar también Miriam Reyes Rodríguez, historiadora del arte, arqueóloga y divulgadora de Sevilla, para hablar de estos artistas.

Las “perlas” en la Historia del Arte

"En una de las últimas canciones de Rosalía, 'La perla', se despacha a gusto con un perla, un pieza que no le dejó muy buen recuerdo. Y si la vida está llena de ese tipo de perlas, la Historia del Arte no se queda atrás", ha asegurado la divulgadora.

Por ello, ha querido mostrar algunos de esos "perlitas" que han marcado la historia de la humanidad, pero también a sus parejas y las mujeres de su vida con un complicado recuerdo.

Salvador Dalí y su relación con el sexo

Entre los escogidos se encuentra Salvador Dalí, pintor, escultor, escritor y uno de los máximos representantes del surrealismo, del que Reyes ha asegurado: "Su relación con el sexo era tan surrealista como su obra".

Salvador Dalí / .

"Llevaba a cabo sus deseos más oscuros y sádicos con prostis que acababan destrozadas", ha recalcado la especialista.

Una realidad que ya explicó la señora Rius, que fue madame en el franquismo, en el pódcast de Judith Tiral 'No te lo habías preguntado', en el que afirmó que durante su carrera se encontró con Dalí y que "quería molestar a las mujeres y rebajarlas".

"Era un señor que supo hacerse muy bien su publicidad", pero "no llegó nunca a saber tratar a una señora", añadió Riud. Además, afirmó: "Venía con seis o siete suecas muy altas y elegía a cuatro o cinco muchachas de la casa que también fuéramos altas".

Tras esto, pedía un pato y, en un baño, hacía que las mujeres lo degollaran: "Le cortaban el cuello y el señor Dalí ponía la colita en el ano del pato". "Era un señor que me pareció horrible. Me quedé asustadísima", señaló la mujer, que afirmó que el pintor también le ponía a las chicas un huevo frito recién hecho en las nalgas.

Picasso y las mujeres: por qué Reyes califica su trato de "despreciable"

Junto a Dalí se encuentra también Pablo Picasso, del que ha asegurado la divulgadora sevillana: "Su trato a las mujeres fue completamente despreciable".

Así, de la casi decena de mujeres con las que tuvo relaciones largas, dos acabaron con problemas mentales y, otras dos, se suicidaron tras la mujer del pintor.

Además, Françoise Gilot, artista y pareja de Picasso desde 1943, cuando tenía 21 años, hasta 1953, afirmó en una entrevista años atrás: "Pablo era una persona maravillosa para estar con él, pero también era muy cruel, sádico y despiadado con los demás y consigo mismo".

De igual modo, añadió: "Picasso les mentía infinitamente a todas (sus mujeres) para mantenerlas orbitando a su alrededor, de una manera perversa y posesivo".

Pablo Picasso / .

Caravaggio: violencia, peleas y huida

En este listado de 'las perlas' de la Historia del Arte, Reyes ha añadido también al pintor italiano Caravaggio, del que ha indicado: "Era violento, borracho y amigo de peleas, su relación con las prostis era brutal".

Así, durante su vida, el artista no dejó de sumar enemigos y reyertas hasta el punto de que en una de estas peleas acabó con la vida de un mafioso local, lo que le hizo huir a Nápoles para escapar de la policía y los seguidores del difunto.

Edgar Degas y Diego Rivera, los otros 'perlas' de la Historia del Arte

En este listado se encuentran también Edgar Degas, del que Reyes ha afirmado que era un "misógino de manual, a pesar de ser la mujer la absoluta protagonista de su obra".

Lo mismo ocurrió con Diego Rivera, del que ha señalado que su relación con Frida Kahlo "fue más tóxica que un bote de cianuro", así como con Auguste Rodin, que "se aprovechó de Camille Claudel".

Claudel era una escultora francesa brillante y adelantada a su tiempo que fue opacada por su relación con Rodin: "No solo se aprovechó sentimentalmente, sino también de su obra".