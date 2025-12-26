Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo Sánchez-PizjuánNieve carreterasLluvias NavidadLos MorancosFinanciación AndalucíaJosé Andrés Sevilla
instagramlinkedin

GASTRONOMÍA

El "mítico" restaurante de Sevilla que mantiene sus tapas enormes y bajos precios en pleno Centro: tiene un Solete Repsol

Este negocio de la capital hispalense abrió sus puertas por primera vez en 1962

El bar de Sevilla con un Solete de la Guía Repsol que mantiene sus tapas y precios de siempre en pleno Centro de la capital

El bar de Sevilla con un Solete de la Guía Repsol que mantiene sus tapas y precios de siempre en pleno Centro de la capital / Er Caserío

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

"Raciones generosas, buen precio y ambiente de los que invitan a volver", así califica la Guía Repsol uno de los restaurantes más "míticos" de toda la ciudad de Sevilla que, a pesar de situarse a pleno Centro, ha continuado manteniendo sus tapas caseras y sus precios de antes, con toda clase de guisos y especialidades disponibles por apenas unos euros.

Este negocio que abrió sus puertas por primera vez en 1962 y que ha conseguido un Solete con Solera de la Guía Repsol por la calidad y variedad de sus platos es el restaurante Er Caserío, un establecimiento con más de 60 años de trayectoria y una carta repleta de tradición e historia.

Qué pedir en Er Caserío: solomillo al whisky y croquetas de trufa

"En este local tradicional ofrecen platos como el solomillo al whisky y las croquetas de trufa", señala la Guía Repsol sobre los imprescindibles de este negocio situado en la calle Acetres número 7.

Pero no solo ha conseguido conquistar a los expertos gastronómicos, sino también a sus propios comensales, que han otorgado una puntuación de 4,5 sobre 5 tras degustar su amplia variedad de platos.

Tapas desde 3 euros en Sevilla: de todas las variedades

Una experiencia gastronómica en el que pueden probar una amplia variedad de guisos y platos en los que su principal reclamo son sus contundentes y asequibles tapas.

Así, en este emblemático lugar se pueden degustar toda clase de tapas desde 3 euros y hasta un máximo de 4,50 euros, como su ensaladilla, patatas aliñadas, potaje de garbanzos, potaje de alubias, espinacas, pisto con huevo o albóndigas.

Carta de tapas y especialidades: de la carrillada a los chocos fritos

A estos se suman especialidades como la carrillada, sangre encebollada, higaditos de pollo, pollo al ajillo, solomillos al whisky, merluza con mayonesa y calamares, boquerones, salmonetes y chocos fritos, entre otros.

Noticias relacionadas y más

Su amplia carta de platos y bebidas están disponibles en su local del casco histórico de lunes a sábado en horario de 8.00 a 18.00 horas, aunque los tramos de apertura podrían variar durante estos días festivos de Navidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El emblemático restaurante de Sevilla que recomienda visitar el chef José Andrés: “Con tapas geniales y una manzanilla excelente"
  2. Un accidente con un autobús de Tussam deja 20 heridos en Nervión
  3. La Guardia Civil conquista la Navidad con un cortometraje cargado de emoción: 500 .000 reproducciones y 25.000 likes en Instagram
  4. El primer colegio público de Primaria del barrio de Entrenúcleos estará listo a finales de 2027
  5. Don Omar anuncia concierto en Sevilla este verano: fecha y cómo conseguir las entradas
  6. Este martes habrá lluvias y tormentas en Sevilla: el pico llegará a esta hora según Aemet
  7. El mapa de la despoblación en Sevilla: 20 municipios en riesgo de quedarse sin vecinos
  8. Las VPO en alquiler llegan a la Cruz del Campo: un nuevo edificio de 9 plantas albergará 41 viviendas asequibles

Sevilla inaugura el Centro Deportivo Olga Carmona en Sevilla Este: "Tu nombre ya forma parte de la historia"

Sevilla inaugura el Centro Deportivo Olga Carmona en Sevilla Este: "Tu nombre ya forma parte de la historia"

El "mítico" restaurante de Sevilla que mantiene sus tapas enormes y bajos precios en pleno Centro: tiene un Solete Repsol

El "mítico" restaurante de Sevilla que mantiene sus tapas enormes y bajos precios en pleno Centro: tiene un Solete Repsol

Miriam Reyes, historiadora del arte sevillana: "El trato de Picasso con las mujeres fue despreciable"

Miriam Reyes, historiadora del arte sevillana: "El trato de Picasso con las mujeres fue despreciable"

La intrahistoria del diseño del nuevo Sánchez-Pizjuán: "El Sevilla nos pidió mantener la esencia del estadio actual"

La intrahistoria del diseño del nuevo Sánchez-Pizjuán: "El Sevilla nos pidió mantener la esencia del estadio actual"

Ni en casa ni en Plaza Nueva: Rancio te dice dónde comerte las uvas en Sevilla esta Nochevieja

Alfredo Corell, catedrático de Sevilla: "El sistema inmunitario no necesita batidos detox, quiere que duermas"

Vídeo | Rancio te dice dónde tomarte las uvas esta Nochevieja

El tiempo da un giro en Andalucía: el fin de semana llega pasado por agua

El tiempo da un giro en Andalucía: el fin de semana llega pasado por agua
Tracking Pixel Contents