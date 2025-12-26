GASTRONOMÍA
El "mítico" restaurante de Sevilla que mantiene sus tapas enormes y bajos precios en pleno Centro: tiene un Solete Repsol
Este negocio de la capital hispalense abrió sus puertas por primera vez en 1962
"Raciones generosas, buen precio y ambiente de los que invitan a volver", así califica la Guía Repsol uno de los restaurantes más "míticos" de toda la ciudad de Sevilla que, a pesar de situarse a pleno Centro, ha continuado manteniendo sus tapas caseras y sus precios de antes, con toda clase de guisos y especialidades disponibles por apenas unos euros.
Este negocio que abrió sus puertas por primera vez en 1962 y que ha conseguido un Solete con Solera de la Guía Repsol por la calidad y variedad de sus platos es el restaurante Er Caserío, un establecimiento con más de 60 años de trayectoria y una carta repleta de tradición e historia.
Qué pedir en Er Caserío: solomillo al whisky y croquetas de trufa
"En este local tradicional ofrecen platos como el solomillo al whisky y las croquetas de trufa", señala la Guía Repsol sobre los imprescindibles de este negocio situado en la calle Acetres número 7.
Pero no solo ha conseguido conquistar a los expertos gastronómicos, sino también a sus propios comensales, que han otorgado una puntuación de 4,5 sobre 5 tras degustar su amplia variedad de platos.
Tapas desde 3 euros en Sevilla: de todas las variedades
Una experiencia gastronómica en el que pueden probar una amplia variedad de guisos y platos en los que su principal reclamo son sus contundentes y asequibles tapas.
Así, en este emblemático lugar se pueden degustar toda clase de tapas desde 3 euros y hasta un máximo de 4,50 euros, como su ensaladilla, patatas aliñadas, potaje de garbanzos, potaje de alubias, espinacas, pisto con huevo o albóndigas.
Carta de tapas y especialidades: de la carrillada a los chocos fritos
A estos se suman especialidades como la carrillada, sangre encebollada, higaditos de pollo, pollo al ajillo, solomillos al whisky, merluza con mayonesa y calamares, boquerones, salmonetes y chocos fritos, entre otros.
Su amplia carta de platos y bebidas están disponibles en su local del casco histórico de lunes a sábado en horario de 8.00 a 18.00 horas, aunque los tramos de apertura podrían variar durante estos días festivos de Navidad.
