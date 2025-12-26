El PP lleva al Pleno de Dos Hermanas una moción para exigir transparencia tras las investigaciones sobre Paco Salazar

El Partido Popular ha presentado una moción al Pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) de este viernes con el objetivo de garantizar la transparencia, la igualdad y la ejemplaridad en la gestión municipal, tras las denuncias e investigaciones que afectan al exdirigente socialista sevillano Francisco Salazar. La iniciativa busca, según los populares, salvaguardar el buen nombre del municipio ante la repercusión nacional del caso.

La portavoz del grupo municipal del PP, Ana Chocano, ha explicado que la moción persigue tres objetivos principales. En primer lugar, aclarar el sistema de contratación de Francisco Salazar en el Ayuntamiento, una cuestión que, según ha recordado, se encuentra bajo investigación de la UCO. Asimismo, la propuesta pretende mostrar el respaldo del PP a las mujeres que han denunciado presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas, así como defender la imagen pública de Dos Hermanas.

Chocano ha lamentado que el municipio esté siendo noticia “por la desconfianza en la gestión de los fondos públicos y por comportamientos que presuntamente han ido en contra de las mujeres”. “Me apena muchísimo que Dos Hermanas se conozca a nivel nacional por estos motivos”, ha afirmado en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press.

En la misma línea se ha pronunciado el coordinador de Política Territorial del PP de Sevilla, José Veira, quien ha criticado duramente al PSOE por el daño que, a su juicio, se está causando a la ciudad. “La gente está harta de corrupción y de que todos los días se escuchen estas cosas en las noticias. Dos Hermanas no lo merece”, ha subrayado.