Navidad en Sevilla
Los Reyes Magos visitan a los niños ingresados en el hospital Macarena: horarios de una mañana de ilusión
Sus Majestades llevarán la magia de la Navidad a los pequeños hospitalizados y luego recibirán, desde el Atrio de la Basílica, las cartas de los más pequeños del barrio
Una mañana de ilusión con la Macarena como testigo. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, acompañados por sus pajes reales, realizarán este sábado una visita muy especial al Hospital Universitario Virgen Macarena, con el objetivo de llevar ilusión, esperanza y alegría a los niños hospitalizados. Un año muy especial, tras las elecciones en la Corporación y el resultado de la gran intervención llevada a cabo por el profesor Pedro Manzano.
El acto dará comienzo a las 10:30 con el traslado a pie de la comitiva hacia el centro sanitario, contando con el acompañamiento musical de la Banda Juvenil de la Centuria Macarena. Durante el recorrido, Sus Majestades y sus servidores saludarán al público y repartirán caramelos y pequeños obsequios a los niños y niñas que se acerquen en la vía pública, como informa la corporación en una nota.
A su llegada al hospital, la comitiva será recibida en la puerta principal por los jefes de guardia y responsables de los distintos servicios del centro. Posteriormente, accederán a la planta de hospitalización infantil, donde visitarán a los menores ingresados, a quienes entregarán juguetes y regalos, compartirán momentos de conversación y se fotografiarán con ellos y sus familiares, ofreciendo así instantes de felicidad, ilusión y esperanza en unas fechas tan señaladas.
Finalizada la visita a las plantas hospitalarias, la comitiva regresará a la Basílica, donde los Reyes Magos rendirán honores a los titulares de la Hermandad. A continuación, se dispondrán en sus tronos para recibir a los niños del barrio y de toda la ciudad, quienes podrán entregar personalmente sus cartas a Sus Majestades.
Con este entrañable y emotivo encuentro se pondrá el broche final a la jornada, en la que los más pequeños regresarán a sus hogares cargados de magia, ilusión y recuerdos inolvidables.
