Sevilla inaugura el Centro Deportivo Olga Carmona en Sevilla Este: "Tu nombre ya forma parte de la historia"

Olga Carmona ya tiene su nuevo Centro Deportivo en Sevilla. Este pasado miércoles, el alcalde ha presidido el acto de inauguración en el que el Centro Deportivo de Sevilla Este ha pasado a denominarse Centro Deportivo Olga Carmona, en reconocimiento a la trayectoria deportiva y personal de la futbolista sevillana, campeona del mundo con la selección española y Medalla de Oro de la Ciudad en 2024.

El primer edil ha destacado que “Sevilla rinde homenaje a una de sus hijas más queridas, una deportista que ha emocionado a todo un país y que representa como pocas los valores del deporte y de esta ciudad”.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado el profundo vínculo de Olga Carmona con Sevilla Este, el barrio donde creció tanto a nivel personal como futbolístico. “Estamos en el barrio que te vio crecer para reconocer a la mujer que hizo historia marcando el gol que proclamó campeona del mundo a la selección española femenina”, ha señalado, recordando también a la sevillana Irene Guerrero, con quien compartió aquel hito y que da nombre a otro centro deportivo de la ciudad.

El regidor ha repasado la carrera de la futbolista, desde sus inicios en equipos masculinos del barrio, su paso por la cantera femenina del Sevilla FC y su consolidación en la élite internacional como jugadora del Real Madrid CF. En este sentido, ha destacado que Carmona “ha demostrado que con esfuerzo, talento y determinación se pueden romper barreras en un deporte históricamente protagonizado por hombres”.

El acto ha tenido también un recuerdo especial para el padre de la futbolista, fallecido tras la final del Mundial. “Seguro que estaría tan orgulloso de ti como lo estamos todos los sevillanos”, ha afirmado el alcalde, que ha concluido señalando que este reconocimiento busca que las futuras generaciones conozcan quién es Olga Carmona y lo que ha conseguido. "Tu ejemplo inspira, tu historia deja huella y tu nombre ya forma parte de la historia de Sevilla”.