Dónde tapear en Sevilla: los bares imprescindibles según National Geographic

Sevilla no solo es un destino ideal para disfrutar de la mejor cultura, patrimonio e historia, sino también de una privilegiada gastronomía que mantiene su esencia y exquisito sabor, pero sin dejar atrás la vanguardia de los platos más sofisticados. Una experiencia culinaria que tiene en sus bares de tapas su principal tradición.

Para encontrar los mejores establecimientos en los que tapear tanto en el centro de la capital hispalense como en el resto de sus barrios, la prestigiosa revista 'National Geographic' ha seleccionado los 18 mejor lugares en los que tomar esta amplia variedad de platos de todas las especialidades por el menor precio posible.

"La belleza de la capital andaluza provoca que muchas barras de toda la vida se hayan entregado al frenesí turístico. Sin embargo, aún quedan templos donde Sevilla tiene un sabor especial", ha señalado la revista.

Además, ha afirmado que este es uno de los lugares donde se rinde culto a la tapa con mayor intensidad, aunque "tapear sin turistas en Sevilla no es sencillo". "Los encantos de la capital andaluza hacen que, con su gracia, decenas de acentos dispares se apuesten en sus barras, especialmente en las zonas más céntricas. Eso no quita que haya lugares que mantengan su encanto y, sobre todo, su sabor", ha afirmado la publicación.

Los bares más tradicionales del centro de Sevilla

A pesar de que el Casco Antiguo de la capital acoge a gran parte de los turistas que se trasladan a Sevilla para contemplar su riqueza, aún consigue mantener gran parte de sus tradicionales bares y tabernas de mayor solera. Por ello, han recomendado la visita al bar 'El Donald', situado en la calle Canalejas número 3, al que ha definido como un "infalible" en cuanto a ensaladilla rusa se refiere. "Es una de las mejores de la capital", han señalado.

Para los amantes del pescaíto frito y el buen marisco, la revista ha aconsejado 'La Mar de Fresquita', un establecimiento localizado en la calle San Eloy número 42. Asimismo, a apenas unos metros, se puede encontrar una de las mayores "esencias de los vinos de Jerez" y un "sublime" solomillo al whisky, la 'Taberna de Manolo Cateca', en la calle de Santa María de Gracia número 13. "El menudo y los huevos a la flamenca no se quedan atrás", ha indicado.

Los mejores bares de tapas de toda Sevilla, según 'National Geographic'

En este listado de los mejores bares de tapas del centro de Sevilla destaca también la 'Cafetería Rioja', situada en la calle Jesús del Gran Poder número 4, en uno de los laterales de la Plaza de la Concordia. "También aspira al trono sevillano del solomillo al whisky y, de paso, ofrece también buenas huevas, tanto aliñás como fritas", ha recalcado la publicación.

Y si se continúa hacia la plaza de San Antonio de Padua número 6, se puede disfrutar de unos "espléndidos" montaditos de pringá en el 'Bar Rodríguez'. "Antes de seguir avanzando en dirección al río, se pueden recuperar algunos pasos y encaminarse hacia el este, en dirección a la Alameda, pero antes catar alguna croqueta -y alguna pavía- en Casa Ricardo", ha recalcado la revista sobre este negocio situado en la calle Hernán Cortés número 2, del que ha indicado que el turista y el sevillano conviven en su interior.

Y para disfrutar de unas buenas papas 'aliñás', la revista ha recomendado seguir hacia la calle San Luis número 101 para llegar al 'Bar Soto', localizado en una "rareza sevillana", una de las calles más largas del entramado hispalense.

Por su parte, en el barrio de Santa Catalina se puede seguir un "rastro de buen comer" sin apenas turismo por establecimientos como 'El Tremendo'. "Aquí solo se espera cerveza fría, cacahuetes y mucho ambiente", han señalado.

Los platos más tradicionales, en estos bares de tapas de Sevilla

En el barrio de San Bartolomé se pueden degustar los mejores caracoles en el 'Bar Las Cabrillas' de la calle Luis Montoto número 44, así como en el 'Bar Jota' de la calle Luis Montoto, 52.

"Desde aquí se puede embocar de nuevo la ruta hacia el centro de la ciudad, antes de cruzar los puentes que dividen ambas márgenes, pero no quiere decir que en Nervión o en Santa Justa no se queden bares memorables", ha señalado la publicación. Por ello, ha asegurado que, cerca de la estación se pueden probar lugares como 'Casa Paco El Buen Comer', en la calle Luis Huidobro número 23. "Merece un alto, tanto para locales como para los que busquen un buen refugio entre tren y tren", ha añadido.

Centrando la atención en otros de los enclaves más emblemáticos de Sevilla, su barrio de Triana, la publicación ha explicado que este lugar conserva "barras y tabernas" en las que su principal clientela es el público local.

Los mejores bares de tapas de Triana

"Con el margen derecho bien explorada, es el momento de encarar Triana, no sin antes pasar por Los Remedios y, por ejemplo, entregarse a los fritos finos de 'La Montanera' (Calle Juan Sebastián Elcano, 16), donde destacan tanto el cazón como el boquerón, sin forzar la rima", han indicado.

Además, a espaldas del río, se encuentra el 'Bar Bistec', localizado en la calle Pelay Correa número 34, donde se puede degustar una "infalible" paloma en salsa. A este se suma también en el barrio de Triana la 'Casa Ruperto', en la avenida de Santa Cecilia número 2 y sus codornices fritas, así como el 'Bar Vargas' y sus conocidos vinos de Jerez, disponibles en su establecimiento de la calle San Jacinto número 68.

"Del barrio tampoco conviene saltarse algunas casas fundamentales como 'Casa Rufino', donde se estilan algunas de las mejores cabrillas de Sevilla –con el punto de la hierbabuena– o, ya alejándose del río, aunque siempre con intención de volver, darse un par de sencillos homenajes", ha indicado 'National Geographic' sobre otros de los irresistibles de Sevilla, los pinchos morunos del 'Bar Salomón', situado en la calle de López de Gómara número 11, o el arrebato de fritos finos con los calabacines y el pulpo guisado de 'Casa Casimiro', en la avenida de Coria número 19.