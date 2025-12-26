Navidad en Sevilla
Dónde y cuándo ver a los Reyes Magos en Sevilla: el Real Alcázar abre sus puertas a los niños
El emblemático monumento de la ciudad es el lugar elegido por Sus Majestades de Oriente para recibir las cartas de los más pequeños de la ciudad
El Real Alcázar de Sevilla volverá a convertirse en uno de los escenarios más mágicos de la Navidad con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recibirán personalmente las cartas de los niños y niñas en un entorno único cargado de historia y simbolismo.
La presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar está prevista en fechas muy concretas, repartidas entre finales de diciembre y los primeros días de enero. En concreto, los Reyes Magos estarán en el monumento los días 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, así como el 2, 3 y 4 de enero, ofreciendo a las familias sevillanas y a quienes visiten la ciudad una oportunidad especial para vivir la ilusión navideña en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de España.
Durante estas jornadas, los más pequeños podrán entregar sus deseos directamente a los Reyes Magos, una experiencia que combina tradición, emoción y patrimonio en un enclave declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. La iniciativa refuerza el papel del Alcázar como un espacio vivo, abierto a la ciudadanía y adaptado a celebraciones populares de gran arraigo.
La recepción de las cartas por parte de los Reyes Magos en el Real Alcázar se suma así a la agenda de actividades navideñas de la ciudad, convirtiéndose en una de las citas más esperadas por las familias y en un reclamo especial para disfrutar de la Navidad en Sevilla en un marco incomparable.
