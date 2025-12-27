El Belén Viviente 'indoor' más grande de España está en el barrio sevillano de Los Remedios

El 1 de enero de 2026 se cumple un lustro del fallecimiento de Isaac García Guerrero, el Padre Isaac, burgalés de Arenillas de Riopisuerga, que dirigió durante diecinueve años el colegio San José de los Padres Blancos, en el barrio de Los Remedios, y cuyas dotes para la comunicación, la cultura y el teatro lo convirtieron en un referente para varias generaciones de sevillanos.

Isaac García fue delegado diocesano de Medios de Comunicación entre 2007 y 2013, además de director y presentador del programa semanal Testigos Hoy de Canal Sur Televisión, y hasta su muerte a los 73 años ejercía su ministerio sacerdotal como vicario parroquial de San Marcos. La simpatía que despertaba en la ciudad quedó patente el 25 de abril de 2021, cuando se inauguró una calle dedicada a su memoria junto al colegio de los Padres Blancos, en un acto al que asistió el cardenal emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo.

El Padre Isaac García Guerrero / Archidiócesis de Sevilla

Entre las numerosas aportaciones del Padre Isaac destaca la creación de la Escuela de Teatro San José SS.CC. en el citado centro educativo, un proyecto que en 2026 celebra su 40º aniversario y que ha servido de cantera para intérpretes de reconocido prestigio como Antonio Dechent, Paz Vega, Manolo Caro, Víctor Carretero, Ana Ruiz, José María del Castillo o Mariola Peña.

Más de 150 actores

La idea de crear este proyecto escénico surgió tras representar durante varios años Sucedió en Belén, una representación teatral del Nacimiento de Jesús que está considerado el Belén Viviente indoor o bajo techo más grande de España. No en vano, el espacio donde se escenifica es el polideportivo del colegio San José, con 800 metros cuadrados, y en cada una de sus funciones participan más de 150 actores.

Sucedió en Belén arranca con una escena de mercado que sumerge al espectador en la Bethlehem del siglo I, una pequeña aldea de la provincia romana de Judea cuya población era inferior a los mil habitantes. Pese a su modestia, era conocida por su ganado lanar —que abastecía de corderos al templo de Jerusalén— y por su relevancia para el pueblo judío como lugar de nacimiento del rey David.

Una escena del Belén Viviente de Los Remedios / Antonio Puente Mayor

Seguidamente, niños y mayores escuchan las palabras del profeta, un personaje inspirado en las figuras de Miqueas e Isaías cuyo cometido es anunciar la llegada del Mesías. Su texto, como el de todo el Belén Viviente, está inspirado en las Sagradas Escrituras y fue escrito por el Padre Isaac, filólogo hispánico además de teólogo, en la década de 1980.

Funciones hasta el 4 de enero

A partir de ahí se suceden escenas llenas de acción y colorido, en las que no faltan María y José, el ángel Gabriel o el rey Herodes, siempre rodeado de bailarinas. De este modo, quienes se acerquen durante los días de Navidad al colegio de los Padres Blancos podrán disfrutar de episodios del Evangelio de Lucas como la Anunciación, la Natividad o la Adoración de los Pastores.

Los Reyes Magos de 'Sucedió en Belén' / Antonio Puente Mayor

Asimismo el espectáculo incluye un fragmento del Auto de los Reyes Magos, el texto teatral más antiguo conservado en lengua española, con el que el Padre Isaac introduce a Melchor, Gaspar y Baltasar. Precisamente el sacerdote presta su voz al personaje de Melchor en una emotiva grabación que reúne sonidos de distintas épocas del Belén Viviente.

La cuadragésima segunda edición de Sucedió en Belén se representa en el colegio San José (c/ Virgen de la Cinta, 23) hasta el 3 de enero de 2026, excepto el día 31, con cuatro funciones diarias a las 18:00, 18:40, 19:40 y 20:20 horas. El 4 de enero, última jornada del espectáculo, las funciones tienen lugar a las 18:00, 18:40 y 19:40 horas. Todas las representaciones, de unos veinte minutos de duración, son de entrada libre hasta completar aforo.