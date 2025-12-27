Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en Isla Mayor tras precipitarse un coche al agua

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha localizado este sábado el cuerpo sin vida de un varón de mediana edad en un canal de riego a su paso por la localidad sevillana de Isla Mayor, en el marco de un operativo de búsqueda activado tras detectarse la presencia de un vehículo precipitado al agua por causas que aún se investigan.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el cuerpo fue hallado en un brazo del canal, donde se encontraba atrapado entre un cañaveral, y fue rescatado por los especialistas subacuáticos sobre las 14:15 horas. Posteriormente, la autoridad judicial competente procedió al levantamiento del cadáver en torno a las 16:00 horas.

Operativo de de los GEAS de la Guardia Civil en Isla Mayor / Guardia Civil

Por el momento, no ha podido confirmarse si la víctima se encontraba en el interior del turismo en el momento del accidente o si fue localizada fuera del vehículo, un extremo que forma parte de la investigación en curso.

Investigación judicial abierta

El caso ha sido puesto de inmediato a disposición judicial y las diligencias han quedado a cargo del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, que asume la investigación por demarcación territorial.

En las próximas horas, el cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento y proceder a la identificación oficial de la víctima.