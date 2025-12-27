Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedir medicamentos SASNombramientos MacarenaCarreteras cortadasAlerta amarilla AndalucíaSalida Gobierno MonteroTapear en Sevilla
instagramlinkedin

Sucesos

Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en Isla Mayor tras precipitarse un coche al agua

La Guardia Civil aún no ha confirmado si el cadáver estaba en el interior del turismo accidentado

Operativo de rescate de los GEAS de la Guardia Civil en Isla Mayor

Operativo de rescate de los GEAS de la Guardia Civil en Isla Mayor / Guardia Civil

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha localizado este sábado el cuerpo sin vida de un varón de mediana edad en un canal de riego a su paso por la localidad sevillana de Isla Mayor, en el marco de un operativo de búsqueda activado tras detectarse la presencia de un vehículo precipitado al agua por causas que aún se investigan.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el cuerpo fue hallado en un brazo del canal, donde se encontraba atrapado entre un cañaveral, y fue rescatado por los especialistas subacuáticos sobre las 14:15 horas. Posteriormente, la autoridad judicial competente procedió al levantamiento del cadáver en torno a las 16:00 horas.

Operativo de de los GEAS de la Guardia Civil en Isla Mayor

Operativo de de los GEAS de la Guardia Civil en Isla Mayor / Guardia Civil

Por el momento, no ha podido confirmarse si la víctima se encontraba en el interior del turismo en el momento del accidente o si fue localizada fuera del vehículo, un extremo que forma parte de la investigación en curso.

Investigación judicial abierta

El caso ha sido puesto de inmediato a disposición judicial y las diligencias han quedado a cargo del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, que asume la investigación por demarcación territorial.

En las próximas horas, el cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento y proceder a la identificación oficial de la víctima.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El emblemático restaurante de Sevilla que recomienda visitar el chef José Andrés: “Con tapas geniales y una manzanilla excelente"
  2. La Guardia Civil conquista la Navidad con un cortometraje cargado de emoción: 500 .000 reproducciones y 25.000 likes en Instagram
  3. El primer colegio público de Primaria del barrio de Entrenúcleos estará listo a finales de 2027
  4. El mapa de la despoblación en Sevilla: 20 municipios en riesgo de quedarse sin vecinos
  5. Las VPO en alquiler llegan a la Cruz del Campo: un nuevo edificio de 9 plantas albergará 41 viviendas asequibles
  6. Esto es lo que opina Laura Gallego de Vicky Martín Berrocal: 'Eres una gorda acomplejada
  7. Ni en casa ni en Plaza Nueva: Rancio te dice dónde comerte las uvas en Sevilla esta Nochevieja
  8. Qué centros comerciales y supermercados abren en Nochebuena y Navidad: Mercadona, Lidl o Carrefour en Sevilla

Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en Isla Mayor tras precipitarse un coche al agua

Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en Isla Mayor tras precipitarse un coche al agua

Suspendidas las sesiones de Navigalia este sábado por la previsión de tormentas

Suspendidas las sesiones de Navigalia este sábado por la previsión de tormentas

La ilusión de los Reyes Magos vuelve a llegar a los niños del Hospital Macarena y a su barrio

La ilusión de los Reyes Magos vuelve a llegar a los niños del Hospital Macarena y a su barrio

Fotogalería | Visita de los Reyes Magos al Hospital Virgen Macarena

Sevilla cierra 2025 con más de 80 conexiones en avión: estos son los nuevos destinos para el próximo año

Sevilla cierra 2025 con más de 80 conexiones en avión: estos son los nuevos destinos para el próximo año

El Belén Viviente 'indoor' más grande de España está en el barrio sevillano de Los Remedios

El Belén Viviente 'indoor' más grande de España está en el barrio sevillano de Los Remedios

El impresionante parque de Sevilla que pasó del abandono y el vandalismo a ser uno de los más hermosos

El impresionante parque de Sevilla que pasó del abandono y el vandalismo a ser uno de los más hermosos

El alcalde de Sevilla reactiva la integración de Urbanismo y Medio Ambiente tras su paralización judicial

El alcalde de Sevilla reactiva la integración de Urbanismo y Medio Ambiente tras su paralización judicial
Tracking Pixel Contents