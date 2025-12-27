El impresionante parque de Sevilla que pasó del abandono y el vandalismo a ser uno de los más hermosos

En pleno casco histórico de la capital de Sevilla se encuentran unos de los jardines más emblemáticos y hermosos de toda la provincia que, además, se han reinventado en repetidas ocasiones tras pasar del abandono y el vandalismo a su máximo esplendor tras sus reconstrucciones.

Estos terrenos que cuentan con una ubicación privilegiada, situado en el Paseo de Colón, junto al Teatro de la Maestranza y frente al Hospital de la Caridad son los Jardines de la Caridad, un entorno histórico con siglos de vida y una belleza única.

El jardín: 2.800 metros cuadrados y una treintena de especies

En sus 2.800 metros cuadrados de superficie, estos jardines cuentan en su interior con una treintena de especies vegetales de gran riqueza tras las obras llevadas a cabo por el reputado arquitecto Manuel García Sánchez.

Jardines de la Caridad de Sevilla, un entorno de constante cambio y reconstrucción en el corazón de la ciudad / Tripadvisor

Pero, a pesar de su imagen actual, este parque ha sufrido diversas transformaciones que le han hecho pasar de un completo estado de abandono a ser uno de los lugares más reconocidos y visitados de la ciudad.

Qué ver en el parque: la estatua de Miguel de Mañara

Estos jardines fueron inaugurados en 1902 junto con su principal atractivo, la estatua que alberga dedicada a Miguel de Mañara, el fundador del Hospital de la Caridad, en la que se le puede observar llevando en sus brazos a un enfermo.

Se trata de una obra creada por Antonio Susillo que se puede contemplar sobre un pedestal de mármol rojo que le brinda un carácter único a esta creación artística.

Jardines de la Caridad de Sevilla, un entorno de constante cambio y reconstrucción en el corazón de la ciudad / Tripadvisor

Reformas y remodelaciones: del esplendor al abandono y vuelta

Sin embargo, a pesar de su estampa inicial, en el último tercio del siglo XIX, estos jardines ofrecían un aspecto de abandono, lo que hizo que el hermano mayor de la Caridad solicitara al Cabildo la cesión de este terreno para adecentarlo y convertirlo en un jardín.

Tras volver a su esplendor anterior, a principios de los 90, se transfirieron estos jardines a la Diputación de Sevilla para que los remodelase en armonía con el entorno del Teatro de la Maestranza.

Vandalismo, cierre y recuperación: el punto de inflexión tras los 90

Sin embargo, tras la Exposición de 1992, el parque sufrió diversos actos vandálicos e, incluso, tenía ocupas viviendo en su entorno, lo que hizo que estos jardines permanecieran cerrados durante 20 años.

Pero el parque volvió a su brillo original tras una reapertura en la que, además de recuperar su amplia riqueza botánica, se ubicó un monumento a Mozart realizado por Rolando Campos para celebrar el segundo centenario de la muerte del músico.

Jardines de la Caridad de Sevilla, un entorno de constante cambio y reconstrucción en el corazón de la ciudad / Tripadvisor

Ahora, este parque se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la capital, con unos jardines que han evolucionado en su estética hasta estar integrados por numerosas especies vegetales y haberse fundido con la belleza de su privilegiado entorno.