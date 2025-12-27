Ni nata ni trufa... Este es el Roscón de Reyes relleno de pringá que triunfa estas Navidades

Uno de los dulces típicos de la Navidad, con permiso de los mantecados y polvorones, es el deseado Roscón de Reyes con el que damos la bienvenida a Sus Majestades de Oriente. Aunque por lo general se come sin relleno o el tradicional de nata, la evolución de los roscones está siendo exponencial en los últimos años, con modalidades que incluyen otros rellenos como la crema de Lotus o el pistacho.

Sin embargo, el roscón no siempre tiene que ser dulce y este año lo que triunfa es el roscón salado con pringá de la Venta Bovito, ubicada en la localidad sevillana de Valencina. Además de su carta y sus desayunos, este establecimiento ha puesto a disposición su famosa pringá para elaborar estos roscones salados que son ideales para desayunar el mismo Día de Reyes o para un buen entrante en las cenas navideñas de estas fechas.

Seguro que has visto esta modalidad de roscón en algún vídeo de redes sociales en el que algún influencer gastronómico haga la cata de semejante bomba calórica. Está claro que el roscón salado está de moda y es todo un éxito estas navidades.

Como todo roscón, también trae su figurita y el haba, y no sólo los hay de pringá -aunque es el más popular-, sino que lo puedes encargar también de chicharrón de Cádiz o carne mechá, entre otros embutidos. Si no te gusta el dulce y eres más de salado, está claro que esta es tu opción para desayunar la mañana de Reyes o combinarlo con otras opciones dulces.

¿Un montadito de pringá? Eso ya es historia. Ahora, la pringá sevillana da el salto al dulce más tradicional de la Navidad. Los encargados de la distribución de esta innovadora creación son TORCASUR.

¿Dónde se puede comprar el Roscón de Reyes de pringá?

Si quieres hacerte con uno, puedes encargarlo en los siguientes establecimientos.

En Valencina de la Concepción:

KASIDETÓ. Calle Trabajadores. Abierto los 365 días del año. Teléfono: 633 08 58 39

En Sevilla:

La Churrería del Mercado de Pino Montano. Dentro del Mercado de Pino Montano

Dentro del Mercado de Pino Montano El Rincón del Jartible. Calle Ulia

Ya sabes, si lo que quieres es una propuesta diferente, sabrosa y muy sevillana para sorprender esta Navidad, aquí tienes un Roscón que nadie olvidará.