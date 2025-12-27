Sevilla cierra 2025 con más de 80 conexiones en avión: estos son los nuevos destinos para el próximo año

El Aeropuerto de Sevilla suma un récord tras otro gracias a la suma de nuevas conexiones directas que se han ido incorporando a su oferta en los últimos tiempos. Nada tiene que ver el abanico de oportunidades que se abre en la actualidad con el de hace unos años. Al cierre del presente 2025 que llega a su fin, cuenta con un total de 81 destinos operados por 25 compañías y el peso de los vuelos internacionales crece cada ejercicio.

De hecho, el Aeropuerto hispalense registró el mes pasado el mejor noviembre de su historia, al contabilizar casi 813.000 pasajeros y crecer más del 10% en relación con el mismo periodo de 2024. "Este balance, que arroja una media diaria de casi 27.100 usuarios en las instalaciones, obedeció, en buena medida, al fuerte dinamismo del tráfico foráneo", señalaba AENA en una nota de prensa.

Especialmente destacado fue el comportamiento del tráfico internacional, que subió un 20%. Los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Italia (120.101 pasajeros), Francia (79.191), Reino Unido (70.909), Holanda (34.904), Alemania (33.432), Portugal (25.578) y Turquía (18.399). Esta proyección internacional explica que el tráfico foráneo aportase un 60% de la actividad comercial del aeropuerto.

Rutas incorporadas en 2025

Entre las rutas incorporadas este año, destaca la apuesta realizada por Turkish Airlines, una de las compañías con más peso en el sector a escala internacional y que ha abierto un vuelo diario entre Sevilla y Estambul, que ya estaban conectadas tras el desembarco, en 2024, de Pegasus. La antigua Constantinopla actúa como una importante puerta de entrada y salida hacia numerosos destinos en Asia y Oriente Medio, lo que multiplicará las posibilidades para los viajeros que partan o lleguen a Sevilla.

Además de esta ruta, se han abierto otras conexiones directas a lo largo del año que han ampliado la oferta del aeródromo hispalense. Entre ellas, Düsseldorf y Baden-Baden (Alemania), Copenhague (Dinamarca), Róterdam (Países Bajos) o Basilea (Suiza). Asimismo, se han inaugurado cuatro nuevas rutas conectan Berlín, Lyon, Milán y Ámsterdam con Sevilla por parte de EasyJet.

Por su lado, Ryanair anunciaba en otoño dos nuevas conexiones con Polonia a Varsovia y Breslavia, ambas con dos frecuencias semanales, que ya están operativas. Esta última ciudad se suma a la oferta de ruta directa del aeródromo hispalense. Por otro lado, ha añadido vuelos adicionales a rutas populares como Turín, Treviso, Rabat, Oporto, Manchester, entre otras.

Novedades para 2026

Entre las novedades en conexiones directas internacionales para 2026, destacan algunas ya conocidas, como la ruta que se abrirá por primera vez con Belgrado, que estará operada por Air Serbia y que comenzará a funcionar en septiembre del próximo ejercicio.

Florencia es otra de las ciudades con las que estará conectada Sevilla a partir del año que entra. En este caso, será Volotea la encargada de operar esta ruta, además de otra con la ciudad francesa de Lille, que arrancará en primavera de 2026.

También se abren nuevas rutas con destinos que ya tienen conexión directa con el Aeropuerto de Sevilla, especialmente con Londres. Así, Vueling comenzará a operar la conexión con Heathrow a partir de marzo y Wizz Air con Luton, también en ese mes. Con Bristol abre una nueva oportunidad de viajar EasyJet, a partir de mayo.