Suspendidas las sesiones de Navigalia este sábado por la previsión de tormentas
El Ayuntamiento de Sevilla toma esta medida por seguridad y asegura que se va a reembolsar el dinero de las entradas
El Ayuntamiento de Sevilla ha suspendido las sesiones previstas para este sábado de Navigalia: Misión Regalo ante la previsión de tormentas y lluvias intensas en la capital hispalense.
Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la probabilidad de precipitación alcanza el 100% durante la segunda mitad del día, con un cielo cubierto con tormenta entre las 12.00 y las 24.00 horas. Además, se esperan vientos del sureste de hasta 20 kilómetros por hora y temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 16 grados, con una humedad relativa de hasta el 90%.
Ante este escenario meteorológico adverso, el Consistorio ha decidido suspender la actividad por motivos de seguridad y ha confirmado que se devolverá íntegramente el importe de las entradas correspondientes a esta jornada.
El Ayuntamiento informará de posibles novedades o reprogramaciones del evento en función de la evolución del tiempo.
- El emblemático restaurante de Sevilla que recomienda visitar el chef José Andrés: “Con tapas geniales y una manzanilla excelente"
- La Guardia Civil conquista la Navidad con un cortometraje cargado de emoción: 500 .000 reproducciones y 25.000 likes en Instagram
- El primer colegio público de Primaria del barrio de Entrenúcleos estará listo a finales de 2027
- El mapa de la despoblación en Sevilla: 20 municipios en riesgo de quedarse sin vecinos
- Las VPO en alquiler llegan a la Cruz del Campo: un nuevo edificio de 9 plantas albergará 41 viviendas asequibles
- Esto es lo que opina Laura Gallego de Vicky Martín Berrocal: 'Eres una gorda acomplejada
- Ni en casa ni en Plaza Nueva: Rancio te dice dónde comerte las uvas en Sevilla esta Nochevieja
- Qué centros comerciales y supermercados abren en Nochebuena y Navidad: Mercadona, Lidl o Carrefour en Sevilla