Suspendidas las sesiones de Navigalia este sábado por la previsión de tormentas

El Ayuntamiento de Sevilla ha suspendido las sesiones previstas para este sábado de Navigalia: Misión Regalo ante la previsión de tormentas y lluvias intensas en la capital hispalense.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la probabilidad de precipitación alcanza el 100% durante la segunda mitad del día, con un cielo cubierto con tormenta entre las 12.00 y las 24.00 horas. Además, se esperan vientos del sureste de hasta 20 kilómetros por hora y temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 16 grados, con una humedad relativa de hasta el 90%.

El tiempo por horas en Sevilla para las próximas 24 horas / Aemet

Ante este escenario meteorológico adverso, el Consistorio ha decidido suspender la actividad por motivos de seguridad y ha confirmado que se devolverá íntegramente el importe de las entradas correspondientes a esta jornada.

El Ayuntamiento informará de posibles novedades o reprogramaciones del evento en función de la evolución del tiempo.