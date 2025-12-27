Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedir medicamentos SASNombramientos MacarenaCarreteras cortadasAlerta amarilla AndalucíaSalida Gobierno MonteroTapear en Sevilla
instagramlinkedin

Suspendidas las sesiones de Navigalia este sábado por la previsión de tormentas

El Ayuntamiento de Sevilla toma esta medida por seguridad y asegura que se va a reembolsar el dinero de las entradas

Suspendidos los pases de Navigalia este sábado por la lluvia

Suspendidos los pases de Navigalia este sábado por la lluvia / El Correo

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

El Ayuntamiento de Sevilla ha suspendido las sesiones previstas para este sábado de Navigalia: Misión Regalo ante la previsión de tormentas y lluvias intensas en la capital hispalense.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la probabilidad de precipitación alcanza el 100% durante la segunda mitad del día, con un cielo cubierto con tormenta entre las 12.00 y las 24.00 horas. Además, se esperan vientos del sureste de hasta 20 kilómetros por hora y temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 16 grados, con una humedad relativa de hasta el 90%.

El tiempo por horas en Sevilla para las próximas 24 horas

El tiempo por horas en Sevilla para las próximas 24 horas / Aemet

Ante este escenario meteorológico adverso, el Consistorio ha decidido suspender la actividad por motivos de seguridad y ha confirmado que se devolverá íntegramente el importe de las entradas correspondientes a esta jornada.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento informará de posibles novedades o reprogramaciones del evento en función de la evolución del tiempo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El emblemático restaurante de Sevilla que recomienda visitar el chef José Andrés: “Con tapas geniales y una manzanilla excelente"
  2. La Guardia Civil conquista la Navidad con un cortometraje cargado de emoción: 500 .000 reproducciones y 25.000 likes en Instagram
  3. El primer colegio público de Primaria del barrio de Entrenúcleos estará listo a finales de 2027
  4. El mapa de la despoblación en Sevilla: 20 municipios en riesgo de quedarse sin vecinos
  5. Las VPO en alquiler llegan a la Cruz del Campo: un nuevo edificio de 9 plantas albergará 41 viviendas asequibles
  6. Esto es lo que opina Laura Gallego de Vicky Martín Berrocal: 'Eres una gorda acomplejada
  7. Ni en casa ni en Plaza Nueva: Rancio te dice dónde comerte las uvas en Sevilla esta Nochevieja
  8. Qué centros comerciales y supermercados abren en Nochebuena y Navidad: Mercadona, Lidl o Carrefour en Sevilla

Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en Isla Mayor tras precipitarse un coche al agua

Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en Isla Mayor tras precipitarse un coche al agua

Suspendidas las sesiones de Navigalia este sábado por la previsión de tormentas

Suspendidas las sesiones de Navigalia este sábado por la previsión de tormentas

La ilusión de los Reyes Magos vuelve a llegar a los niños del Hospital Macarena y a su barrio

La ilusión de los Reyes Magos vuelve a llegar a los niños del Hospital Macarena y a su barrio

Fotogalería | Visita de los Reyes Magos al Hospital Virgen Macarena

Sevilla cierra 2025 con más de 80 conexiones en avión: estos son los nuevos destinos para el próximo año

Sevilla cierra 2025 con más de 80 conexiones en avión: estos son los nuevos destinos para el próximo año

El Belén Viviente 'indoor' más grande de España está en el barrio sevillano de Los Remedios

El Belén Viviente 'indoor' más grande de España está en el barrio sevillano de Los Remedios

El impresionante parque de Sevilla que pasó del abandono y el vandalismo a ser uno de los más hermosos

El impresionante parque de Sevilla que pasó del abandono y el vandalismo a ser uno de los más hermosos

El alcalde de Sevilla reactiva la integración de Urbanismo y Medio Ambiente tras su paralización judicial

El alcalde de Sevilla reactiva la integración de Urbanismo y Medio Ambiente tras su paralización judicial
Tracking Pixel Contents