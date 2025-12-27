El alcalde de Sevilla reactiva la integración de Urbanismo y Medio Ambiente tras su paralización judicial

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) del Ayuntamiento de Sevilla de nuevo tratará de incorporar las competencias medioambientales, que pese al nombre aún no le corresponden, con el objetivo de crear una ventanilla única en la que poder realizar todos los trámites, desde la concesión de licencias de obra, declaraciones responsables, calificaciones ambientales y licencias de actividad ocasional. El Gobierno de José Luis Sanz asegura que es necesaria la integración del Servicio de Protección Ambiental en la GUMA porque se están dando "disparidades de criterio" y en 2022 y 2023 se tuvo constancia de que el 70% de las declaraciones responsables fueron consideradas como improcedentes. Por eso se quiere unificar todo en un mismo equipo, tanto en la gestión de la documentación como en la distribución del personal, y tener un mayor control de todo.

Ahora, el Ayuntamiento ha abierto un período de consulta pública previa que desemboque en el borrador de proyecto de estatutos para la conformación de una agencia pública administrativa local Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Se trata de un nuevo intento después de que en 2022 una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulara su aprobación.

Hace tres años, el Consistorio anunció la implantación de la primera fase de esta ventanilla única que iba a suponer la integración de Medio Ambiente en la Gerencia de Urbanismo y con ello su personal. De hecho, se hizo hecho efectiva la modificación de la RPT municipal con la incorporación de 11 funcionarios que pertenecían al Servicio de Protección Ambiental. Y en una segunda fase se completaría la elaboración de la nueva RPT del organismo autónomo. Pero CSIF impugnó la modificación estatutaria y todo se paralizó.

"Los efectos beneficiosos de la plena integración de las competencias medioambientales del Ayuntamiento de Sevilla en la estructura de la actual gerencia justifican la creación de la agencia pública", explica Urbanismo. Con este periodo de consulta pública se recabará la opinión del Comité de Empresa y de las representaciones sindicales más representativas para que envíen sus aportaciones hasta el día 17 de diciembre. Se les preguntará sobre los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos de la norma; y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Entre los argumentos de Urbanismo está que las competencias municipales han estado divididas, de manera de las urbanísticas vienen siendo desempeñadas por la Gerencia de Urbanismo y las medioambientales han residido en el actualmente denominado Servicio de Protección Ambiental. "Esta dicotomía, por diversos que hayan sido los mecanismos de coordinación, ha propiciado disparidades de criterio, por ejemplo sobre el alcance objetivo de la declaración responsable (DR) en el ámbito de las actividades frente a la licencia".

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó en 2012 una nueva Ordenanza reguladora de las licencias y autorizaciones de actividades (OROA en adelante) unificando los procedimientos de otorgamiento de la licencia de obras y la de actividad, integrando la regulación urbanística, medioambiental y sectorial. "Y para esta unificación procedimental es clave la integración del Servicio de Protección Ambiental en la GUMA. Valga para evidenciar lo afirmado que los datos de los años 2022 y 2023 indican que en torno al 70% de las declaraciones responsables presentadas están siendo consideradas improcedentes, porcentaje evidentemente excesivo", prosigue Urbanismo.

La Gerencia busca una unificación y simplificación procedimental, es decir, la unificación de los trámites para las licencias de obras y las de actividad y un mayor alcance de la declaración responsable como medio administrativo de control. Por eso se inscribe la voluntad municipal de incorporar las competencias de Medio Ambiente a la estructura de la Gerencia.

El TSJA tumbó la unión de competencias en 2022

La Gerencia de Urbanismo se constituyó en 1983 con el objetivo de la redacción y ejecución del planeamiento urbanístico, la gestión del Registro Municipal de Solares, así como del Patrimonio Municipal de Suelo, la redacción de Ordenanzas sobre edificación y uso del suelo, otorgamiento de licencias urbanísticas, el ejercicio de las funciones de disciplina e inspección de la edificación y la rehabilitación del patrimonio histórico.

Aquellos primeros estatutos de la Gerencia de Urbanismo se vieron modificados en 1997, cuando se incorporaron competencias en materia de proyectos y programas integrales de conservación, mejora y desarrollo de la ciudad y coordinación de su ejecución, así como en la recepción de las obras de urbanización. Y en 2018 fue aprobada definitivamente una nueva modificación de los estatutos de la Gerencia de Urbanismo y el cambio de denominación del ente, que pasó a denominarse Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

La finalidad principal de la modificación aprobada en julio de 2018 era la integración en su estructura del Servicio municipal de Protección Ambiental, asumiendo de este modo la Gerencia de Urbanismo las competencias medioambientales que corresponden al Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, contra el acto administrativo de aprobación definitiva de la última modificación de los estatutos se emitió una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 10 de noviembre de 2022, la cual anulaba el citado acto administrativo. La sentencia considera que el acto recurrido va "más allá de lo modificativo" y de un mero "cambio nominal". Ahora Urbanismo lo intentará de nuevo.