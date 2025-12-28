De las calles de Sevilla a la realeza británica: siete millones de kilos de naranja amarga en la nueva campaña de recogida

Cada invierno, Sevilla renueva una de sus estampas más características: la recogida de la naranja amarga que alfombra calles y plazas y perfuma la ciudad durante semanas. La campaña municipal 2025-2026 ya está en marcha y el Ayuntamiento prevé retirar cerca de siete millones de kilos de fruto hasta finales de febrero, procedentes de más de 52.000 naranjos repartidos por todos los distritos de la ciudad.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha explicado en una nota que el dispositivo se ha activado "hace más de 15 días por criterios técnicos de maduración del fruto", con un inicio escalonado en distritos como Este-Alcosa-Torreblanca, Cerro-Amate y el Casco Antiguo. De hecho, el año pasado, la recogida se retrasó por las intensas lluvias y desencadenó quejas de los vecinos. "La recogida se irá extendiendo progresivamente al resto de distritos conforme la naranja vaya alcanzando el grado óptimo de maduración, ya que en algunos barrios todavía se encuentra demasiado verde", ha señalado Rincón.

El operativo prioriza las calles incluidas en los recorridos de la Cabalgata de Reyes y las zonas con mayor tránsito peatonal y rodado. Para reducir molestias, se realizan recogidas nocturnas en vías principales. "El Ayuntamiento mantiene todos los servicios municipales coordinados, ajustando la recogida y la limpieza en función de cada situación y actuando con rapidez allí donde se detecta cualquier incidencia, siempre con el objetivo de minimizar molestias y cuidar el espacio público", subraya Rincón.

Operarios recogen las naranjas en las calles de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Más allá de la logística -con un presupuesto superior a los 500.000 euros y más de un centenar de trabajadores implicados-, la campaña conecta con una historia centenaria. La naranja amarga llegó a Sevilla en época andalusí y se integró en su paisaje urbano hasta convertirse en una seña de identidad de las calles de todos sus barrios.

De hecho, desde hace décadas, parte de esta producción, concretamente las del Real Alcázar de Sevilla, se destina a la elaboración de mermeladas en el Reino Unido, algunas vinculadas tradicionalmente a la realeza británica, un destino para un fruto urbano que enlaza Sevilla con los desayunos más aristocráticos de Buckingham Palace.

Pero también con la cáscara de las naranjas amargas de las calles de Sevilla se puede crear biomateriales con diversas aplicaciones. Así lo están desarrollando las jóvenes emprendedoras detrás de la start up Remonda, un proyecto por la Comisión Europea que la propia Ursula Von der Leyen conoció el pasado junio, en su visita a la capitan con motivo de la cumbre de la Onu, como ejemplo hacia las nuevas economías urbanas de desarrollo sostenible.