El Ministerio de Transportes se inclina por un Cercanías al aeropuerto con parada en Alcosa

El Cercanías entre Sevilla y su aeropuerto, que recibe cada año a más de nueve millones de pasajeros, es una de las infraestructuras más demandadas en la ciudad. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se comprometió a tener el estudio realizado a principios de 2025 y aún no se ha dado a conocer. En una entrevista reciente a Prensa Ibérica publicada por El Correo de Andalucía, el responsable de esta cartera, Óscar Puente, adelantó que sobre su mesa hay, en estos momentos, tres trazados posibles.

"Estamos pensando en el mejor para que recoja la mayor cantidad de pasajeros posible. No sólo queremos una conexión con el aeropuerto, sino que queremos que esa conexión sirva también como elemento de vertebración del propio territorio. Estamos dándole vueltas a esas tres opciones y pronto vamos a tomar una decisión", subrayaba entonces el ministro.

Según han adelantado fuentes conocedoras del proyecto a este periódico, la opción preferente para el Ministerio es la que plantea que haya una parada en el Alcosa, con el objetivo, precisamente, de dar servicio a un mayor número de vecinos. En cualquier caso, aún no se conoce la alternativa elegida.

Trazados diferentes a los de la Junta

En mayo de 2024, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, remitió al Ministerio el estudio para la conexión de la estación de tren de Santa Justa con el aeropuerto que incluía tres alternativas. Las fuentes consultadas aseguran que los tres trazados que ahora baraja el Ministerio no son los que les remitió Fomento hace año y medio pero "lógicamente hay similitudes".

La más óptima y también la que requiere más inversión, según el estudio de la Junta, es la alternativa 1, de casi 5 kilómetros, que uniría Santa Justa con el aeropuerto aprovechando el trazado de la actual línea C4 de trenes de Cercanías. Esta alternativa incluye una estación intermedia a construir en el Parque Alcosa-Sevilla Este para atender la demanda de estos barrios (más de 9.400 viajeros diarios). La siguiente parada sería la estación del Palacio de Congresos (Fibes). Y su desarrollo sería soterrado por el Bulevar del Arroyo de la Ranilla para girar a la izquierda, y cruzar el Parque del Tamarguillo y la A-4.

La alternativa 2, de más de 6 kilómetros y medio, discurriría por el corredor previsto al norte de la Autovía A-4 para llegar finalmente a la futura estación del aeropuerto. Se trata de una línea nueva que iría en superficie y sin paradas intermedias. Por último, la 3, con un trazado más corto, de algo más de 4 kilómetros, constituiría un ramal directo Santa Justa-Aeropuerto sin ninguna estación intermedia, discurriendo en superficie al norte de la Autovía A-4 salvo en las intersecciones de los ramales, donde se soterraría entre pantallas

Casi 20 años de retraso

Este proyecto acumula casi dos décadas de retraso. El PGOU de 2006 ya recogía la reserva de suelo para poder conectar la estación de Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla. Desde entonces, esta infraestructura es esencial para la ciudad, pero más si cabe cuando el aeródromo hispalense no deja de marcar récords de datos de tráfico. Una situación que indigna a patronal y a ciudadanía a partes iguales, ya que la infraestructura a construir tiene en torno a cinco kilómetros, dependiendo de la solución definitiva que se elija.

Abraham Carrascosa, exdecano de los ingenieros de caminos de Andalucía y autor del informe sobre Las diez grandes obras de infraestructura que Sevilla necesita, presentado el pasado año en la Cámara de Comercio de Sevilla, esta actuación requeriría de una inversión de unos 80 millones de euros, "40 millones anuales si se planifica en dos años, incluso menos si se hace en tres, una cifra muy asumible teniendo en cuenta la importancia que tiene para el desarrollo de la ciudad".